Sergio Pellicer estaba muy satisfecho de cómo se desenvolvieron sus jugadores sobre el césped de O Vao. Destacó la humildad con que su equipo afrontó un duelo que podía parece incómodo, a mitad de semana y con un césped que invitaba poco a jugar un fútbol fluido.

"Tiene un mérito terrible, el Coruxo repitió el equipo que el otro día ganó 3-0 al Pontevedra y es un equipo que pelea por llegar al play off. Es complicado competir así en O Vao", iniciaba su análisis sobre el encuentro celebrado en tierras gallegas: "Somos de superior de categoría, pero lo más importante es que estoy muy orgulloso de la actitud de mis chicos porque han tenido la misma energía y las mismas ganas que nuestro rival. Y la misma predisposición a trabajar. La calidad aparece porque somos de superior categoría si igualamos lo demás. A pesar de todos los problemas para alinear un once y cumplir la normativa, hemos tenido que dejar fuera a David Larrubia, que iba a iniciar, porque no lo permite la normativa. Muy contento por el grupo y los jugadores. Hace tiempo que no pasaba el Málaga una eliminatoria de Copa. Hemos roto este maleficio"

"Tengo la experiencia de haber debutado aquí con el Deportivo B. De aquella etapa recuerdo que el entrenador estaba en el Rápido de Bouzas", decía el de Castellón sobre la manera en que se había preparado el partido, sobre el conocimiento que había del rival: "Nos hace saber de dónde venimos nosotros. Motivar estos partidos cuando estás arriba a veces es complicado. Pero nosotros somos un equipo muy humilde ahora, somos un histórico pero ahora estamos en una situación de humildad y de trabajo, representamos valores. Tenemos una historia detrás por la que tenemos que ir a cualquier sitio a ganar, sea el rival que sea. El que sabe perfectamente lo que es jugar en este terreno en el Coruxo conoce que muy pocos equipos pueden marcar esta diferencia aquí".

"Si alguien se esperaba un partido bonito, de toque, de jugar en campo contrario, con toque y tercer hombre, era complicado. Nos hemos adaptado los dos equipos. El campo paraba el balón, iba a dos velocidades... Era igual para los dos equipos. Nuestros jugadores se han adaptado al fútbol que se requería. Y ese es el mayor mérito. Se tiene que jugar en todo tipo de campos. Destaco la humildad con que hemos venido y le deseo toda la suerte del mundo al Coruxo", remachaba un Pellicer muy satisfecho con la labor de sus jugadores.