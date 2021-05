Sergio Pellicer habla de su sucesor, José Alberto López

Sólo falta la firma ypara que José Alberto López sea anunciado oficialmente como el nuevo entrenador del Málaga. Será cuando finalice la temporada y acabe su compromiso con el Mirandés. Es un respeto táctico tanto a Pellicer como al club burgalés. José Alberto ya comunicó a su club actual que no seguiría la próxima temporada, una vez se le había presentado la oferta de renovación, casi paralelamente al anuncio de que Pellicer no seguiría en Málaga.

Fue cuestionado en la sala de prensa Sergio Pellicer sobre su sucesor, el técnico asturiano. "Elija a quien elija Manolo Gaspar será el idóneo para la temporada que viene, en la que en principio habrá más recursos. La afición va a poder disfrutar y será un plus más", señalaba el entrenador saliente, que valoraba el nombre de José Alberto: "Todos los entrenadores tienen mi respeto. José Alberto está haciendo una temporada muy buena en el Mirandés. Si miramos en la hemeroteca, en las dos ruedas de prensa de los partidos que jugamos decía que el Málaga tenía un equipazo que podía pelear por mucho más. Es buena esa ambición para que en un futuro haya objetivos muchos más ambiciosos que los que hemos tenido que buscar este año y medio".

"El día después, salir a la rueda de prensa, trabajar para el siguiente partido e ir a estar con mi familia en casa. Fue tremendamente difícil por la decisión que habíamos tomado, la más difícil a nivel profesional de mi vida. Es una decisión valiente y por el bien de todos. El tiempo pone a cada uno en sus sitio y se podrá ver de otra manera, estoy convencido. Hay que saber salir de los sitios cuando uno lo da todo. Soy de Castellón, pero de Málaga también uno más. Somos malaguistas mi cuerpo técnico y yo y también es algo que se debería valorar", replicaba el técnico cuando se le cuestionaba por cómo había sido el día después del anuncio de su marcha.

El acuerdo por dos temporadas de José Alberto con el Málaga es un hecho. El plus de haber trabajado siempre con gente joven y no dudar en dar alternativa ha sido definitivo en el contexto actual, se estima desde el Málaga era condición sine qua non para seguir creciendo dar salida a los jóvenes canteranos malaguistas para seguir construyendo, algo que Pellicer ya hizo. José Alberto tiene experiencia en Mareo, una de las mejores canteras de España. Y ahora deberá trabajar en la Academia y con jugadores de un perfil similar a los que ha forjado en Miranda, donde tuvo a cedidos jóvenes de varias canteras punteras (Sevilla, Espanyol o Villarreal). Con elegancia, Pellicer le dio su bendición.