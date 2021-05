José Alberto López será el próximo entrenador del Málaga. El todavía técnico del Mirandés debía dirigir este domingo el partido ante el Oviedo pero fue postpuesto al lunes por el impactante fallecimiento de Francesc Arnau, ex jugador y vinculado al Málaga en diversos cargos durante 16 años y que era director deportivo del club asturiano. Días atrás, el entrenador ya comunicó a la entidad burgalesa que no seguiría al frente del equipo la próxima temporada.

Como ya se informó días atrás, José Alberto era el técnico preferido por el Málaga para que se hiciera cargo del equipo desde que se confirmó que Sergio Pellicer no seguiría al frente del equipo. El acuerdo es total aunque no está rubricado el contrato y tanto en el Málaga como en el lado del entrenador se da por hecho que se firmará el vínculo para que José Alberto López se haga con las riendas, en principio, hasta 2023. Firmará para los dos próximas temporadas el asturiano, con casi un centenar de partidos de experiencia en la categoría, en el Sporting y en el Mirandés, en un equipo que ha hecho una gran temporada, con un bloque muy joven, el que más de la categoría, y con muchos cedidos.

Un técnico de 39 años recién cumplidos. "Sin miedo y con hambre", definía Manolo Gaspar en la despedida de Pellicer que sería el próximo entrenador. Después de estar toda su carrera como técnico, desde muy joven, en Mareo, dirigió con éxito a los juveniles y al filial sportinguista. Tomó la alternativa mediada una temporada con el priemr equipo y fue despedido a mitad de la siguiente. Pero le valió esa labor para ganarse un contrato en el Mirandés, donde lo ha hecho bien también. Empató en La Rosaleda (1-1) y ganó en Miranda (1-0).

El nombre de José Alberto López lo tenía apuntado en su agenda Manolo Gaspar y la proposición que le hizo le ha convencido plenamente al asturiano para dar un salto en su carrera. Está ya al tanto de los movimientos de la plantilla del Málaga para la próxima temporada, de necesidades y de operaciones que se deben acometer para mejorarla.

El plus de haber trabajado siempre con gente joven y no dudar en dar alternativa ha sido definitivo en el contexto actual, se estima desde el Málaga era condición sine qua non para seguir creciendo dar salida a los jóvenes canteranos malaguistas para seguir construyendo, algo que Pellicer ya hizo. José Alberto tiene expriencia en Mareo, una de las mejores canteras de España. Y ahora deberá trabajar en la Academia y con jugadores de un perfil similar a los que ha forjado en Miranda, donde tuvo a cedidos jóvenes de varias canteras punteras (Sevilla, Espanyol o Villarreal).

En los próximos días, una vez acabe la competición, será oficial y la intención es que la semana posterior a acabar LaLiga (domingo 30 de mayo ante el Castellón) el entrenador nacido en Oviedo venga a Málaga y sea presentado como nuevo entrenador para ya a continuación trabajar in situ de cara al ejercicio 2021/22.