Sergio Pellicer: "La idea de Loren es preciosa, pero sabemos la exigencia que va a haber"

Sergio Pellicer tuvo una extensa rueda de prensa previa al último partido de la temporada para el Málaga. Será un triste velatorio ante el Ibiza este sábado (18:30 horas) y el técnico fue cuestionado más por el futuro. No quiso ser taxativo sobre su continuidad. Transmitió algo de descontento por la "hipoteca" de su contrato firmado cuando llegó y negó que eso sea un problema.

"Ha sido la semana más difícil para todo el mundo. Todo el mundo, primero los profesionales, la gente del club y, sobre todo, la afición. Después del partido de Vitoria no había palabras. Son momentos en los cuales comunicar bien es elegir las palabras y no se puede transmitir el sufrimiento y el dolor que repercute en esta situación y todo lo que ha ocurrido. Hemos fallado y ahora que hemos tenido una semana para pensar. Le doy las gracias a la afición, que está saturada de sufrimiento, tienen que expresar las emociones porque esto es más que fútbol. Tenemos que competir y a partir del lunes esa herida tan abierta, que haya unión en el futuro y empezar sano y limpio lo que viene, que es duro. El sufrimiento va a perdurar, a nosotros y vosotros, repercute a nivel profesional y laboral a mucha gente. Hay que competir ante el Ibiza, entender y asimilar todo lo que tenga que venir y a partir del lunes el sufrimiento persistirá pero hay que actuar, no podemos ser victimistas", decía como introducción Pellicer antes de ser cuestionado por su futuro.

"Mi trabajo va a empezar a partir de mañana. Ha venido un director deportivo de máximo nivel, de alta experiencia. Un hombre de fútbol, hablamos el mismo idioma. Eso no se estudia, ha sido futbolista al máximo nivel profesional y después director deportivo en un gran club. Lo que transmitió es muchísima ilusión y muy convincente. Tenemos que ayudarlo porque viene con ideas nuevas. En el fútbol muchas veces hay que dejar de decir mentiras como pirámides. Y dijo verdades. Lo más importante es que va con la verdad por delante. Hablaremos a partir de mañana para pensar que es lo mejor para el club. Viene con un torrente de ideas, hay que dejarle actuar porque va a ser la pieza angular para lo que viene", decía el entrenador sobre el perfil del nuevo director deportivo.

"Los entrenadores no somos fichadores, esta silla es eléctrica, se necesita un modelo, se ha dado un pequeño boceto por alguien de máximo nivel y experiencia. Con la gente que tenga trabajará. Podemos tener ideas de perfiles de jugadores pero hay que tener claro que el entrenador no está para pedir. Podemos decidir quién te gusta más o menos, pero para lo demás está la dirección deportiva. ¿Cedidos que vuelven? Lo dijo Loren, es un proyecto de cantera, es lo que él comunicó. Es muy pronto, pero los conozco a todos", señalaba Pellicer: "A partir del lunes deberán hablar lo que se han dicho. Habrá que hablar con jugadores más, también para los chicos que harán la pretemporada. Loren me transmitió esa ilusión y convencimiento. Tenemos que ir todos de la mano, no tiene nada que ver con el contrato, hay que dejarle trabajar. Viene de fuera, con un torrente de ideas, con un modelo que poco a poco va a implantar, pero en una situación muy difícil. El Málaga no tiene nada que ver con otros equipos, en cada comunidad hay una idiosincrasia. Sabemos la exigencia que va a haber. Es cantera, bien, pero también es rendimiento, desde la humildad tenemos que trabajar. Necesitamos de todo el mundo, no podemos tener la sensación de que cada partido en La Rosaleda sea un plebiscito para todos. Tenemos que hacer que en cada partido en La Rosaleda se vea otro tipo de ambiente. Tras el 0-1 ante el Oviedo, mi primer partido en casa y en el que no estuvimos bien, es demérito nuestro, había un ambiente raro. Tenemos que cambiarlo y reflexionar".

"Una vez que empiece tenemos que competir", decía el entrenador sobre el partido del Ibiza: "Tengo bastante dolor y sufrimiento con esta decisión. No sé si hay debate o no, pero queda claro que el lunes se empiece a trabajar de manera sana, que miremos el futuro. La idea es preciosa, pero hay que actuar con hechos. Y sabemos que en la cantera hay un objetivo y en el primer equipo y el primer nivel hay el objetivo de buscar referentes y buscar sentido de pertenencia... pero hay rendimiento. No podemos excusarnos. Toda decisión es al 100%. Expliqué el vínculo que hay en el club. He nacido como entrenador aquí, soy de aquí. La fuerza, la energía y el conocimiento de la casa, desde mi humilde opinión, pocos lo van a tener. No tiene nada que ver con aquella situación pasada. Si damos un paso al lado igual nos dicen que somos unos cobardes. Tiene que haber convicción por parte de todos, pero creo que las divisiones suponen perder puntos. No podemos perder puntos desde antes de la competición".