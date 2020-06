Sergio Pellicer: "Va a ser un camino lleno de piedras y obstáculos"

Sergio Pellicer intentó dar explicaciones a la derrota del Málaga ante el Huesca en el regreso de la competición tras el parón por el coronavirus. Con tono sosegado, pero dejando claro que la situación es complicada y animando a sus jugadores ante las 10 jornadas que quedan.

"Las circunstancias son las de un partido en el que han ocurrido muchas cosas", decía el técnico valenciano: "Es todo extraño. Parece que no haya tensión y es todo lo contrario, los datos y estadísticas ya lo podréis comprobar. En absoluto falta atención. En el primer acercamiento han marcado, cuatro remates y tres goles. Nos ha trastocado, pero hemos podido sobreponernos. Nos ha faltado más claridad en el último pase tras su expulsión. Empatamos y podíamos preparar otro plan de partido. Un error nuestro en la última jugada lo han aprovechado. En la segunda parte nos ha ocurrido todo lo malo que nos podía pasar. La expulsión de David nos rompió. El nivel físico no es el más óptimo para todos, pero tenemos que reponernos. Yo ya pienso en Tenerife, estas 10 jornadas vamos a tener estas circunstancias. Tenemos la expulsión de David, la lesión de Luis, la tarjeta de Diego... Va a ser un camino lleno de piedras y obstáculos. Va a ser difícil pero lo vamos a conseguir".

La decisión arbitral enervó al Málaga, concretamente la expulsión de Lombán. Las imágenes no muestran ningún contacto en la roja que vio el asturiano. "Las imágenes están ahí. Podremos decir muchas cosas. Hay errores humanos. Conel VAR estamos en esa incertidumbre de cuándo se usa o no. Una imagen vale más que mil palabras. La acción de David no hace falta que yo opine. Eso marca el sino del partido en estas circunstancias extrañas. Son acciones con las que hay que convivir. Pasa en el primer gol, rápidamente pasas de la alegría a la frustración. El VAR está para rectificar cuando el árbitro se equivoca. Hoy no sé por qué no lo hizo", razonaba Pellicer: "Cuando se empieza a competir es porque tenemos esa seguridad y hemos dejado de lado esta pesadilla del Covid-19. Es positivo que compitamos. Jugar en un estadio vacío es insólito, va a ser una experiencia para todos".

Acerca del calendario que viene, Pellicer dijo que "el fútbol es eso, tenemos que tener un equilibrio. Si ganamos pedimos prudencia y en la derrota hay que buscar soluciones. Es el calendario para todos. Nos ha tocado jugarnos seis puntos muy importantes. En el Anexo, a 200 metros, están jugadores entrenando y varios de ellos seguramente tendrán que competir el lunes. Tenemos que olvidarnos de la derrota y debemos pensar en los tres puntos de Tenerife. Va a ser un sin parar. Tenemos que focalizarnos en lo bueno y mejorar en lo que no hicimos tan bien. Tenemos que trabajar el contexto emocional y hay que recuperarlos, con paciencia".

Sobre el error de Diego González en el 1-2 y la expulsión de Lombán, el técnico defiend a sus jugadores: "Son situaciones de errores. En la primera acción no la pude comprobar. La segunda me dice David que no le toca, va en horizontal. Tenemos que ser más fuertes defensivamente, es verdad. Las estadísticas están para verlas y para pensar si se asemeja a la realidad. Nos han tirado cuatro veces y su efectividad ha sido enorme. Hemos tenido más posesión, pero ha habido centros sin remate. Necesitamos a todos, debemos recomponer y analizar errores cuando veamos más profundamente. Hay que corregir esos derrotas y que no vuelvan a suceder. El cambio de Diego al descanso es porque queríamos cambiar la salida de balón, con Luis y David al ellos estar con 10 necesitábamos circulación más fluida y que los centrales fijaran. Lo hemos conseguido hasta la expulsión de David. La posesión ha sido un 68% nuestra. Ha sido táctico, íbamos a tener más metros a la espalda. No ha sido por la acción antes del descanso".

Pellicer tuvo una lista de 23 convocados con nueve jugadores del filial, pero no puede alinear a más de cuatro simultáneamente. "Es una situación que han cambiado las normas. Más convocados y más cambios, pero no más jugadores del filial. No me parece bien, pero no debemos tener excusa. Con dos jugadores del filial empezamos para tener más flexibilidad. Las plantillas con más profesionales tendrán menos desgaste. La situación no es la mejor pero vamos a salir. Jugó Iván Jaime y los jugadores con ficha del filial ayudarán", decía el entrenador malaguista, que defendía a Munir: "El tercer gol es una acción de balón parado. Rematan en el primer palo. De los cuatro goles, dos penaltis y un balón parado. Ayer en el derbi, dos balones parados. Tengo que verlo, pero Munir tiene el apoyo nuestro, como hacia todos los jugadores. Vamos a conseguir el objetivo porque los veo entrenar cada día. No sé esa acción del tercer gol, cuando la analice diré. El primer gol es un remate muy cerca. En las otras acciones ha estado bien".

Por último, el técnico no era muy optimista con la recuperación para el lunes de Luis Hernández y Aarón: "Queda muy poco margen, vamos a ver mañana cómo pueden entrenar, pero hay poco margen. Intentamos ser optimistas, pero somos realistas. Va a ser así cada día. No hay ninguna molestia de los que han participado hoy, la baja será la de David por la roja. Está muy cerca el partido de Tenerife".