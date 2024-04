Sergio Pellicer: "Vamos a darle valor a este triunfo, el Atlético no perdía en casa desde hacía seis meses"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, destacó el triunfo en el Cerro del Espino, donde no lo hacía nadie desde el pasado mes de noviembre. "Hay que valorarlo positivamente, tres puntos muy complicados, este equipo hacía seis meses que no perdía en su estadio. Es un equipo muy joven, pero con mucho dinamismo, ritmo alto, muchísimo desparpajo. Siempre generan situaciones por verticalidad por fuera y dentro. Hemos controlado mejor en la primera que en la segunda, acabaron con tres delanteros, nosotros también tuvimos las nuestras. Vamos a darle valor, espero que se lo deis vosotros también. Veníamos tras tres empates y todos queremos ganar mucha diferencia y que el juego sea excepcional para que estéis tranquilo. Con 61 puntos a estas alturas estoy muy contento en el global. A pensar en el Murcia", decía como primer análisis el de Nules.

"Son estados de ánimo", aseguraba Pellicer sobre la importancia del triunfo: "En la segunda jornada íbamos 1-1 y en la última jugada del partido conseguimos marcar y después vinieron cuatro victorias más seguidas. Son estados de ánimo. Llevamos nueve jornadas con cinco victorias y cuatro empates, números que no están nada mal, pero los de arriba no fallan y somos el Málaga. Quizá tenemos que conseguir que nos generen menos situaciones, pero hay muchas cosas positivas. En la primera mitad, Lorenzo y Larrubia pudieron limpiar líneas ante un equipo de muchísima energía. Ganar ayuda a ganar. Sabemos lo complicado y lo difícil que es ganar en esta categoría. Venimos de dos empates en casa y es duro delante de la afición. Hay que hacer buena esta victoria, que se enganche y se anime todo el mundo".

"Conformismo nunca, peor hay que hablar de realidades", consideraba el técnico sobre la posibilidad de ascender directo, casi una utopía: "La primera posición está tremendamente complicada. Todos los equipos lo van a decir. Hay dos vías, la directa y la de luchar cada partido. Y estamos luchando cada partido. A pesar de todas las lesiones, es un día importante. En la última jugada marca el Atlético en el segundo palo y es un desastre. El otro día Jokin está a punto de marcar el 2-1... No puedo pensar sólo en el resultado para analizar.

"Dani Lorenzo lo habéis visto, lo tiene como un jugador de aquí, como Correa, el juego de espalda, está en ese proceso de mejora. Somos exigentes, puede dar mucho más. El compromiso del chaval lo dice todo, se operó hace tres semanas y ahí está ayudando. Estoy contento con todo lo que hacen los chavales", respondía cuando se le cuestionaba por el marbellí, que dio la asistencia decisiva.

Acerca del cambio de Moussa por Gabilondo, que sorprendió, el técnico adujo que fue por lesión del guipuzcoano: "Jokin me lo ha pedido. Nos ha trastocado porque antes habíamos hecho los dos cambios. Ha tenido una pequeña molestia. Carlos Puga anda muy bien, pero estoy siendo muy injusto con Moussa y nos daba energía y consistencia. Es más fácil defender centros laterales que filtren y se queden delante del portero. Tendremos que seguir mejorando. Cuando se hacen los cambios, a toro pasado todo el mundo sabe. La verdad es esa, que el cambio de Moussa es porque me lo ha pedido Jokin. No es porque nos atacan por esa zona de Moussa, hay que saber apretar y llegar a las ayudas. Todo lo tengo que ver, me voy a quedar con la alegría y a la victoria".

"La plantilla me escucha bastante y a la afición es algo brutal, no se le puede pedir nada más. Suena a populismo, pero es gente que en el año más importante de la historia del club, con las adversidades, en cada momento. Siempre están ahí. Está por encima de todo, del club, la plantilla y el entrenador. El Málaga necesita lo mejor de lo mejor. Dar siempre un punto más", respondía Pellicer cuando se le cuestionaba por un mensaje a la afición.

"¿Visteis el Castellón cómo sufrió? ¿Y el Ibiza? El Córdoba sólo ganó", defendía Pellicer sobre el valor de vencer en el Cerro del Espino:" Tuvo un inicio complicado. Se ha hecho a la categoría, con ensayo y error. Tiene gente muy joven y dinámica, un perfil de jugadores de primer nivel. Estás en un equipo top y para que salgan jugadores y lleguen a un nivel es complicado, seguirán un proceso como el de Riquelme, salir cedidos. Es el filial de la categoría que más me gusta, lo puedo decir".

"La diferencia es la calidad del pase de Dani Lorenzo y cómo finalizó Roberto. Ellos tuvieron varias situaciones y el tiempo de pararse y acelerarse. Somos el cuarto equipo más joven de la categoría. Los cuatro de arriba, Roberto, Kevin, Larrubia y Lorenzo, podrían estar en el filial por edad. Me encantan los chavales jóvenes. Dani Lorenzo se ha imaginado el pase y estoy muy contento por cómo Roberto ha finalizado, cómo ha puesto el cuerpo y el interior para rematar. Son cosas que antes no hacía y es gracias a su gran trabajo", cerraba al ser preguntado por sus jugadores claves en el gol.