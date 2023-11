Sergio Pellicer: "Muchos se han dado cuenta hoy de lo que es La Rosaleda"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, no ponía paños calientes a la derrota del equipo ante el Alcoyano. "Creo que a raíz de no entrar bien, aunque con tres ocasiones claras, nos faltó energía, empuje y fútbol. Era un tema de transiciones. Es una primera parte irreconocible a partir de su primer gol. Eso no puede pasar. Te pueden pillar en una acción de efectividad. Teníamos que haber apretado por zona lateral y hundirlos y no tener miedo. Hemos estado irreconocibles incluso en aspecto mental, con pérdidas muy fáciles y estados de ánimo. Pero no queda otra, es un baño de realidad. Nos ha pasado en la jornada 13. Se lo dije a los chicos. Estando al límite competimos contra cualquiera. Si bajamos un equipo cualquier rival tiene sus argumentos. El entrenador debe hacer autocrítica. Hemos hecho el mismo planteamiento. No hemos asumido riesgos, hemos tenido miedo. Muchos se han dado cuenta hoy de lo que es La Rosaleda y de lo que es Málaga", decía el entrenador castellonense.

"Es el más complicado, es la segunda derrota en 13 jornadas. No hemos sido regulares y constantes en los últimos partidos en casa, pero sí reconocibles, esta vez no. Tuvimos, aun así, el poste, la de Jokin y la de Roberto... El rival ha hecho una primera parte enorme, no llegábamos a la segunda jugada en el centro. Con lesiones o sin lesiones había que ganar, eran tres puntos, somos el Málaga. Necesitamos la mejor versión en cada partido. Más allá de la dinámica es el tema a nivel mental", afirmaba el técnico: "El no haber encajado aquí en casa nos salvaba, pero tenemos que seguir mejorando. El otro día hacemos una gran primera parte en Ibiza, si es aquí decimos que no estamos bien. El rival hizo su plan de partido con las transiciones, no supimos ajustar y hundir a sus laterales y extremos. Nos ganan por velocidad, filtran tras una pérdida y gol. Nos tenemos que ocupar de que hay jugadores que se han visto por primera vez en este escenario. Las lesiones están olvidadas, la pequeña relajación que puede haber habido han entendido que no puede ser, que no se puede relajar nada".

"Hemos intentado desordenar el equipo, no ser asimétricos e intentar generar. Cuando marcamos el penalti ya estábamos mejor, estaban bien en bloque bajo. Hemos acabado con un jugador menos, sin Dani, por una sobrecarga. Nos falta ese punto de energía final. Tuvimos varias situaciones y nos falta esa calma", proseguía Pellicer: "El jaque mate es el gol. Lo de Jokin o Roberto cambia el partido si entran. No podemos perder el control de los partidos, tenemos que ajustarlos. Es complicado. Se lo recordamos todos los días. También viene bien un baño de realidad y volver a ese espíritu amateur de la pasión y del querer. A nivel de esfuerzo no se puede pedir más. Es innegociable y lo dan todo. Intentar buscar soluciones y agitar las mentes de los jugadores, el tema táctico y físico y darles confianza. Disfrutar de la presión de la competición y de estar en este equipo. Es una clave, pero entrenando al máximo, que la presión no te pueda. Y sí nos ha podido".

"Es normal que se vaya enfadada la afición", respondía Pellicer al sentimiento de la grada: "Después del gol ha estado mal el equipo. Gracias por apoyarnos, tras el gol nos han empujado y nos han dado esa energía para estar en el campo rival. La verdad es que no hemos estado bien. Lo hemos dado todo. Es un baño de realidad. Vamos a seguir trabajando y dar lo máximo y transmitir los valores del esfuerzo. Hay que mejorar a nivel técnico-táctico y toma de decisiones. Nos deja un regusto muy amargo. No ha sido falta de energía sino de consistencia lo de otros días. En Ibiza nos faltó un poco más de precisión. Con las vigilancias no estuvimos bien, somos de los mejores de la categoría. Genaro, Dani y David no han llegado a la segunda jugada. Para los rivales que vienen es el partido del año. Cada jugador es un privilegiado y yo soy un privilegiado por estar aquí. Cada jugador y cada entrenador debe dar el máximo. No entramos bien, pero hemos recuperado y fuimos verticales en las primeras ocasiones. Con la pelota hemos intentado encontrar esas alturas con Dani y David. Con Dioni, Roberto y Juan intentábamos crear otra altura. No hemos transportado la pelota ahí. Hemos perdido la solidez como equipo. En casa hay más presión. Tenemos que mejorar a nivel. No hay que buscar excusas a nivel mental. En todo iba mal".

"Parece que estábamos más cómodo fuera de casa, por eso digo de la presión, de disfrutarla y del escenario. Tiene que ser clave. Parece que estemos más sueltos, nos atrevemos más fuera de casa, si hay pérdida sólo se calienta el entrenador. Tenemos que perder el miedo, lo que éramos al principio. Atrevernos más, si hay una pérdida pues encarar de nuevo y volver. Aparece, es verdad un cansancio físico", continuaba el entrenador: "Es muy largo, a nivel de sensaciones damos de irregularidad en casa. Es el segundo partido que hemos perdido en toda la temporada. El foco nuestro es trabajar, saber que hay un equipo que va en otra velocidad que los demás y cuanto antes se reconozca mejor. Hay que recuperar la nuestra. Va a depender de nosotros. Si se van a nueve... Depende de nosotros. Es un mes de supervivencia. Han jugado jugadores que han entrenado poco. Tenían que jugar porque no había mucho más. Lo siento de corazón, pero no estuvimos bien".

"Sabemos lo que es esta presión y este escenario. La gente es exigente. Viene a ver ganar, a ver a su equipo jugar al fútbol, que sea valiente. Los chicos son los primeros que sufren. El grupo es una familia y ahora es cuando más unidos debemos estar. Al acabar tuvimos una charla para que supieran entender, lo que les he dicho, yo solo con ellos, se queda ahí, no voy a decir. Ellos son los que estaban más tristes junto al aficionado. Ahora, 24 horas de duelos y el lunes volver a entrenar. Estoy preparado, veremos el partido y el lunes con energía. El entrenador es un espíritu que necesita energía positiva. Siendo realistas y autocrítico. El lunes, a entrenar a full", cerraba Pellcier.