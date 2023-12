Sergio Pellicer: "Tenemos que disfrutar de la presión, por eso estamos en el Málaga CF"

Sergio Pellicer compareció en la víspera del partido del Málaga en Mérida. Un duelo exigente, como todos en Primera RFEF, ante un equipo que, de la mano del ex malaguista Manel Ruano, da señales de ir hacia arriba. "Ahora borrón y partido nuevo, que lo importante es la Liga. La Copa vale ilusionarse, para situaciones nuevas del día a día, coger carga y ver el rendimiento, pero focalizados en la Liga. Como dije hace un mes, ahora vienen dos partidos importantes. En los últimos partidos el Mérida compite siempre, incluso el del Ibiza que perdió estuvo muy cerca de no perder. Tenemos que dar nuestra mejor versión y estar muy focalizados de que esto es rabiosa actualidad y con la exigencia obligada de ganar", decía el técnico de Nules.

"La tenemos la presión todo el año", argumentaba Pellicer cuando se le cuestionaba por si el pequeño bache mete más carga: "Ahora venimos de perder con el Alcoyano, pero competimos muy bien en Murcia. Hicimos un partido muy completo con el Sanluqueño pero nos faltó el gol. Ahora puedes decir que seis de los 15 últimos puntos, pero si miras para atrás hay que mirar el cómputo general, con los puntos que llevamos. Es cierto que hay dos equipos, más el Córdoba y nosotros, que están muy fuertes, con números brutales. Estamos en el camino y a todos los campos vamos con la idea y exigencia de ganar. Tenemos que disfrutar de la presión, por eso estamos en el Málaga. Tenemos que ser muy constantes a nivel mental, sólo vale el presente, nada el pasado. Sólo vale Mérida. Estoy confiado en que tengamos ese rendimiento, que estamos más cómodos fuera de casa. Cada partido requiere un contexto diferente. Tener la misma intensidad de ellos y así estaremos más cerca de ganar".

Sobre el rival, señalaba Pellicer que "han tenido muchas bajas y ahora recuperan, tienen ese fondo de plantilla, que son ahora más cortas en esta categoría. Los últimos partidos me quedo con ellos, compitieron de manera brutal. Coge los mecanismos del entrenador, es práctico con sus herramientas. Le gusta tener el balón, generar superioridades en zonas de finalización. Han manejado varios registros. Más verticales, más por banda, más directos... Tenemos que estar preparados por si nos vienen a apretar, si quieren esperar, jugar más directo o asociativo... Hemos trabajado todos los planes. Tenemos que ajustarnos, con nuestra idea y modelo de juego, a lo que nos pide el rival con la idea de hacerles daño. Hay que ser fuertes como el día del Murcia. Va a ser un partido muy justo, muy complicado, es el partido del año para los rivales. Lo entendemos y por eso estamos en este club".

Por último, Pellicer se refirió a la cifra de 100 partidos que alcanzó el pasado miércoles: "Es un sueño, detrás de todo esto hay mucha gente que en este proceso estuvo conmigo. Me acuerdo de la gente que no está. Del día que llegué con Manel Casanova, de los directores deportivos que tuve, de gente de todas las áreas, de mi staff técnico, de Miguel Zambrana padre, de Juan Carlos, Paco Martín Aguilar, que siempre está ahí... Son todos los que han estado ahí y para el entrenador canterano, los invisibles, hay que apostar por ellos porque el patrimonio son los jugadores pero les enseñan ellos. No podía pensar llegar a 100 partidos. Vine con la etiqueta de interino. Vengo como el primer día. Misma pasión y misma ilusión cada día a entrenar. Este club es diferente a lo que pueda encontrarme en el resto de mi trayectoria. Pase lo que pase este año, siempre voy a estar agradecido a quien me dio la oportunidad. Ojalá 100 más, pero será difícil".