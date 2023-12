Histórico Málaga CF: Nunca había jugado con tres menores de edad

No son pocos los hitos que se dieron en La Rosaleda en el reciente partido de la Copa del Rey ante el Eldense, pero uno destaca sobre cualquier otro. El Málaga CF tuvo de manera simultánea en el césped a tres futbolistas menores de edad defendiendo los colores del primer equipo: Antoñito Cordero, Izan Merino y Aarón Ochoa Moloney. Los dos últimos, además, debutaban ese mismo día en el templo de Martiricos en un encuentro oficial.

Si ya es poco habitual ver en un equipo a tres futbolistas con ficha del filial coincidiendo al mismo tiempo, que se trate de menores de edad no tiene parangón. En el Málaga hubo algunos debutantes que no alcanzaban los 18 años, pero lo de estos canteranos es algo absolutamente excepcional. Izan nació el 15 de abril de 2006; Cordero, el 14 de noviembre de 2006; y Ochoa, el 18 de abril de 2007.

Cordero vive un momento dulce. Después de probar en varias canteras, recaló en el Málaga, donde empieza a explotar. Ha participado en nueve partidos contando los dos de la Copa del Rey. Cuando se estrenó el 2 de septiembre ante el Atlético de Madrid B (fue fundamental para lograr la victoria in extremis), se convirtió en el cuarto debutante blanquiazul más joven, superado por Fabrice Olinga (16 años 3 meses y 6 días, en 2012, con aquel recordado tanto en Vigo), Juanmi Jiménez (16 años 8 meses y 7 días, en 2009) y Emilio Pérez (16 años 9 meses y 5 días, en 1986).

Rebasaba Cordero a todo un mito como Sebastián Fernández Reyes Basti, ahora miembro de la Fundación, que lo hizo con 17 años 2 meses y 17 días, en 1991. Andrés Caro, Mastour, Antonio Manuel, Matías, Fernando, Diego López, Edu Ramos, Ador e Iván Jaime fueron otros jugadores que debutaron aún menores de edad con el primer equipo.

Pero la lesión de Juan Hernández precipitó el estreno de Aarón Ochoa, que se coloca del tirón en la segunda posición de la lista de debutantes precoces. Por delante sólo tiene al camerunés Fabrice Olinga. El menudo canterano, natural de Marbella, tiene raíces irlandesas, defendiendo a la selección sub 17 de este país.

En cuanto a Izan Merino, es un caso especial. El chico lleva años en la órbita de Las Rozas, siendo un fijo en las categorías inferiores de España. Pese a su edad, no solo es que vaya con la sub 17 como ha sucedido con el reciente Mundial de Indonesia, es que también tira de él la sub 18 (también ha coincidido con Cordero). No ha sido un verano fácil para el chico porque el Real Madrid apostó fuerte por llevárselo de La Academia, pero el club consiguió convencerlo de continuar en la entidad.