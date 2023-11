Sergio Pellicer, exigente: "El empate no nos vale"

Más información El recibimiento en Ibiza que emocionó al Málaga CF

El Málaga salió bien parado de Ibiza tras cosechar un empate muy importante con el plantel plagado de bajas en una de las visitas más exigentes de toda la temporada y se mantiene a dos puntos de distancia del cuadro de las Islas Baleares. Sergio Pellicer habló del duelo en rueda de prensa.

El entrenador respondió sobre la situación de los tres de arriba del grupo: "No tenemos que ver lo que hace el rival. Lo he hablado con el míster del Ibiza. Los tres estamos haciendo cosas muy difíciles en la categoría. Es muy difícil la racha que llevamos. Son tres equipos que en el otro grupo estarían primeros. Se tiene que valorar mucho. Hay cosas que mejorar, los minutos donde perdimos el control tenemos que cambiarlos. Cada uno tiene que hacer su camino. Esto es muy largo y con el nombre y presupuesto no se gana. El Ibiza está haciendo una gran temporada, pero con el empate no nos vale. Estamos obligados a ganar en cada campo".

Tras esto, habló sobre Haitam: "No puede disputar aún 90 minutos. Haitam ha vuelto y tanto que se habla de fichajes, en enero no hay otro mejor que él. El verde habla y eso va por todos los jugadores. Jugársela y para dentro, ahí es donde se habla. Irá subiendo las cargas y teniendo más minutos. Demuestra que tiene algo especial". No desaprovechó la oportunidad de hacer lo propio sobre Murillo: "Siempre ha sido central, pero por circunstancias jugó en las otras posiciones. Lo he visto bien. Era un partido señalado y contra un delantero de alto nivel y con jugadores importantes como Soko o Gallar. Verlo entrenar es un placer y nos da mucha seguridad. Es un jugador muy regular y necesario en la plantilla".

El técnico quiso hacer una valoración del partido: "Ha habido varias situaciones donde podíamos haber ganado, ellos también. Ha habido momentos en la segunda parte donde hemos tenido el control del partido. Tenemos problemas en el último pase, ahí tenemos que dar un paso hacia adelante. Me ha dado la sensación que en la segunda parte hicimos más daño. El Ibiza está muy bien trabajado y con muy poco genera peligro. Tiene posiblemente de los mejores equipos de ataque de la categoría. Hemos generado menos de lo que realmente hemos llegado. Me voy contento con el trabajo de los chicos, pero tenemos que dar ese paso adelante en la zona de finalización".

Las palabras cambiaron al referirse al inicio de la segunda mitad. "Ha sido dubitativo, ahí se ha sentido más cómodo el Ibiza. En cualquier saque de banda buscaban a su delantero. Hemos intentado jugar con tres por dentro para buscarle las cosquillas a sus mediocentros. Nos ha faltado esa última pincelada en ataque. Gallar ha tenido una y fue para dentro. Tenemos que generar ocasiones en ese sentido como el gol de Haitam. Esos goles no son de los entrenadores, sino de los jugadores", añadió.

Pellicer resaltó las carencias ofensivas de su equipo: "La estamos llevando, pero en el último pase a veces abusamos de la conducción. Cuando salimos de la presión y superamos a los mediocentros hay que soltarla antes. Ha habido situaciones en las que podríamos haber tenido ocasión de gol. Generamos muchas situaciones, pero hay que tener más tranquilidad. Son muy jóvenes y hay que entenderlo. Esto nos sirve para mejorar contra un gran equipo. Es un partido señalado y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera a pesar de venir en una situación complicada".

Por último, quiso destacar algunas cosas del encuentro: "Me quedo con la personalidad que hemos tenido. Hemos intentado progresar en el inicio de juego y superar sectores. Nos faltó lo que decimos, el último pase. Las ayudas defensivas de los costados nos dieron mucho. El Ibiza es un equipo que genera mucho de la nada. Alfonso sacó dos. Estamos contentos, pero ya con el chip del Alcoyano. Tenemos que mejorar lo que hemos hecho hoy para ganar en casa, porque no estamos teniendo esa constancia".