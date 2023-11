Sergio Pellicer: "Nos hacía falta un partido así, ahora hay que darle continuidad"

Sergio Pellicer exteriorizaba un rostro de entrenador satisfecho. Tuvo el Málaga CF una tarde redonda en Murcia, una goleada que hay que hacer válida en las próximas semanas. "Felicitar a los chicos por el trabajo, y saber que vamos a tener otro contexto en el partido del próximo fin de semana, ya estoy pensando en ese partido. Los chicos que celebren, vosotros (los periodistas) lo analizaréis. Muy contento por el trabajo porque hemos hecho la transferencia de lo que hacemos en los entrenamientos, ahora hay que darle continuidad sabiendo que será una situación diferente, otro perfil de rival, estados emocionales. Pero hoy hemos manejado todos los aspectos técnico-táctico, saber dónde podíamos hacerles daño. Contento por los chicos y por dar la alegría a una afición que aparece en todos lados, los 400-500 que han venido hasta aquí. Un empleado del Murcia me ha dicho que vaya afición tenemos, teníamos ese deber tras lo del otro día. Ahora a tener los pies en el suelo y sabiendo que queda mucho", explicaba Pellicer en la sala de prensa de la Nueva Condomina

"Sí nos hacía falta un partido así, pero creo que también en casa, de esta magnitud. Un tipo así en nuestro estadio, sobre todo por los últimos tres porque no estuvimos como queríamos. Es verdad que fuera nos encontramos cómodos, capaces de manejar los registros de los partidos, en los últimos dimos una gran versión y ahora hay que prolongarlo. Exigir y buscar los mejores mecanismos para saber adaptarnos al próximo contexto. Pero sí que es verdad que la afición necesitaba una victoria, en este escenario contra un gran rival, pese a la diferencia en el marcador. Ya dije del Córdoba que era de los mejores rivales, ahora también lo digo del Murcia, sabiendo que no está en una situación fácil. Irá hacia arriba. Hay que saber lo que es jugar en un equipo grande", reconocía. Destacado el poso que tuvo el equipo tras el penalti encajado en el primer minuto. "No ha habido cambio por nuestra parte tras el 1-0. La diferencia con respecto a la semana pasada, que nos entraron los nervios e hicimos cosas donde nos sentíamos incómodos. Hoy fue la actitud y el plan que teníamos, de mantener esos mecanismos en todos los sectores del campo. Que Kevin tuviese amplitud, la aparición de Dani Lorenzo por dentro, y poder dar otros registros más tarde con Dioni o Larrubia. Otro día será otro compañero. Todos lo tenemos que entender. El golpe ha sido fuerte, ellos nos han seguido apretando tras el empate, y en la segunda parte con espacios fuimos inteligentes, sabiendo lo que teníamos que hacer. Pensando en el partido siguiente con nuestra gente y mantener esa línea".

Sobre los tocados. "Nélson vamos a esperar todavía, ha tenido un problema en la clavícula. Kevin no tiene nada, solo una sobrecarga, estaba previsto que fuese un cambio". Y un día marcado en lo personal. "Creo que ha sido el partido más completo de mi segunda etapa, por el escenario, la entidad del rival, el perfil, sobre todo la segunda parte. Hemos hecho grandes partidos. Recuerdo el de la temporada pasada ante el Villarreal B, donde nos faltó marcar más goles. Supimos encajar los golpes que nos dio el Murcia, esperar nuestro momento, y ya en esa segunda parte esa acción de Murillo nos ha dado tranquilidad, un contexto diferente para poder jugar con la ansiedad del rival. Alfonso últimamente ha tenido situaciones de meternos en partido, hoy no la ha habido, tampoco desacierto nuestro. Pudimos aprovechar esos espacios, que seguro no tendremos con el Sanluqueño, ahí los tendremos que buscar".

"El otro día fuimos un equipo irreconocible tras encajar el gol, ya no solo por un aspecto mental, luego hay que ser mejor técnicamente y físico. Hoy estuvimos muy bien. Pudimos empatar rápido y nos ayudó. No es todo mental. En épocas anteriores el Málaga era un equipo al que le costaba remontar, el otro día tuvimos opciones pese a no estar bien, aquí lo conseguimos. Nos tiene que venir bien el aprendizaje de los últimos partidos. Sabiendo que hay que ir al límite, regirnos al trabajo de la semana y ser reconocibles. No he machacado a los chicos con vídeos del Alcoyano, sí con nuestros. Lo tienen en bucle y cosas que hacemos entrenando. Cuando vienes de un mal partido, hay que saber recordar lo que hicimos bien, incluso cosas que tenemos margen en esa racha de cinco victorias seguidas. Ahora hay que poner las cosas que podemos mejorar, esto va así", hablaba Pellicer de cómo se había preparado la semana. Por último, esa puesta de largo de La Academia. "Qué mejor inauguración, por cómo ha sido, con tantos canteranos aquí, que mañana sea un paso muy importante para el Málaga CF, la ciudad y que los chicos puedan aprovechar esto. Ahí será donde se cultive ese estado de pertenencia, lo mejor porque es un paso adelante. Aquí hay talento, todo lo que ha salido de aquí sin esto", finalizaba.