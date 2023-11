Real Murcia - Málaga CF: Goleada contra el pánico (1-4)

El Málaga pudo entrar en pánico y sin embargo tuvo el coraje de levantar un 1-0 en Murcia y romper varios muros mientras lo hacía. Ganó en credibilidad y autoestima después de la racha del último mes, se dio un festín de goles para amarrar cómodamente los puntos, logró imponerse a balón parado y dejó tocado a uno de los candidatos. Hay una cara B con los nombres de Nelson Monte y Kevin. Un peaje caro.

Empujado por los malos vientos y las circunstancias, Sergio Pellicer se vio obligado a buscar nuevas fórmulas sin destejer el equipo. Aguardó para dar entrada a Víctor García en el lateral zurdo, pero apostó por Murillo delante de Galilea. Manu Molina ingresó también en el once para acompañar a Genaro y Dani Lorenzo. Kevin regresó a su esquina y Juan Hernández se mostró desde la derecha con Dioni y Larrubia en la banca. Roberto tenía que lidiar con los centrales menos asistido.

El Murcia alborotó el partido en la primera pelota y casi sin darse cuenta estaba la Nueva Condomina celebrando un penalti. Un balón que fue a la mano de Nelson Monte, carente de cualquier intención, pero que este colegiado, a su criterio entendió como penalti. Guarrotxena lució sangre fría y precisión desde los once metros. Lejos de descomponerse, el Málaga ofreció unos minutos eléctricos, cargados de fe y alma.

La tentación de hundirse no planeó en ningún momento tras el gol. Un par de minutos después Roberto cayó en el área por una patada clara. Pareció penalti. No lo entendió así Gonzalo Sánchez. Sin embargo, no tardó el Málaga en igualar el marcador. Un córner de Juan Hernández al corazón del área que conectó Genaro llegando desmarcado desde atrás.

Los mejores minutos blanquiazules se extendieron hasta poco más del minuto 20. Ahí el Málaga parecía el conjunto local ante un Murcia al que parecía pesarle su estadio. Los de Pablo Alfaro lograron sacudirse la presión malacitana y rondaron el segundo. Genaro fue el protagonista al desviar con el cuerpo un remate de cabeza de Guarrotxena. El sevillano y el poste evitaron el 2-1.

El partido se fue trabando. El Málaga no quería volver a pecar de timorato en las transiciones y el Murcia no tenía problema en frenar a sus rivales de manera expeditiva. Entre tantas interrupciones los blanquiazules lograron acercarse alguna vez más, sobre todo gracias a un disparo con el exterior de Manu Molina que lamió la madera.

Murcia cantaba contra el árbitro, que pese a acciones puntuales, estaba dejando jugar y siendo permisivo con ambos. Tuvo que dar tres minutos de añadido y al final la primera mitad concluyó en el 52, con poco fútbol, Isi Gómez caído y media Málaga rezando por el hombro de Nelson Monte. Y Dani Lorenzo tuvo una no muy distinta a la de Manu Molina. Eso fue todo.

Devolvió el Málaga al Murcia la bofetada de la primera mitad iniciando la segunda con otro zarpazo a balón parado. Juan Hernández forzó un córner que luego Manu Molina y Murillo bautizaron como el 1-2.Alfaro tiró de Pedro León y Rodri Ríos para darle otra cosa al ataque pimentonero. Pero ahí apareció Kevin para servir en bandeja un gol a Dani Lorenzo. El extremo sabía que el defensor esperaba que se intentase ir por fuera y tiró hacia dentro. Y del 1-3 al 1-4 de Roberto, que se pegó una paliza inmensa y obtuvo su merecido premio. Aprovechó un error del defensa a centro de Dani Sánchez para batir con el interior al portero y dejar su sitio a Dioni (y Larrubia por Juan Hernández).

Se ensombreció la fiesta al tirarse Kevin al césped para pedir el cambio. El Málaga controló bien el resto del partido y hasta anduvo no muy lejos de facturar el quinto. Carrillo fue expulsado en el minuto 91 tras una entrada en la que pudo hacer mucho daño a Murillo, que cuajó otra actuación de una madurez y personalidad enormes.

Convenció el conjunto malacitano cuando lo que se le pedía era que reaccionase. Ahora le toca volver a coger el compás en La Rosaleda y reescribir su dinámica para engancharse de nuevo al tres del Ibiza y el Castellón y no tener que mirar quiénes vienen por detrás.