Sergio Pellicer, flores y humildad

Sergio Pellicer no cambia demasiado el rictus y el mensaje en la sala de prensa, aunque es indisimulable la satisfacción que desprende el entrenador del Málaga CF tras las cuatro victorias seguidas que ha acumulado el equipo tras la derrota de Castellón. Va añadiendo registros progresivamente y el triunfo en Linares tiene muchísimo valor.

"El que ha visto al Linares en casa sabía que estaba señalado por cómo estaban compitiendo. No empezamos bien, pero ya antes del gol hemos hecho cosas con balón que no ha hecho ningún rival, ni el Córdoba o el Castilla, con un equipo muy trabajado, con una intensidad brutal. A pesar de esos 10 primeros minutos, nos repusimos bien. En la segunda parte nos pasó también en Baleares o en casa, lo de buscar el segundo y estar más tranquilos. Pero esta es la categoría. Estoy muy contento por los chicos, su trabajo es brutal ante un equipo con el que aquí van a ganar pocos, pocos. Exigen mucho", comenzaba su análisis el entrenador castellonense.

"Estamos en la quinta jornada, la semana que viene la sexta. Vamos mejorando. Se mejora más con los resultados con la necesidad que tenemos", afirmaba Pellicer sobre el progreso de la plantilla: "Queda muchísimo. Estoy muy contento por la atmósfera por la gente. Felicito al Linares por la iniciativa que ha tenido, nos hemos sentido como en casa. Ha sido algo poco visto y hay que darle las gracias, es un hermanamiento. Eso no lo hace casi nadie. Va a ser muy duro, pero los chicos cogen autoestima y confianza, sabiendo que tenemos muchas cosas que mejorar".

"Me gustan todos los datos, que no encajamos, que marcamos, que ganamos... Tengo una plantilla en la que todos van a tener su momento. Los que no han jugado trabajan de manera brutal. Ahora analizaremos, haremos el postpartido y daremos pasos poco a poco", proseguía el técnico malaguista, que explicaba los cambios en el once: "Va a ser constante que no se repita once. David Larrubia hace un trabajo brutal, pero con Dani Lorenzo queríamos tener cuatro en el centro del campo para generar superioridad ahí. Se gira, filtra pases, no necesita más para superar que la línea de presión que su cuerpo. El gol viene por ahí y eso es lo que nos ha faltado después, insistir en eso. Lo hacemos, no somos previsibles porque cambiamos velocidad y somos verticales. Tenemos que tener mecanismos para segundas jugadas. Con Dani queríamos generar superioridad. En el Málaga el único titular es el escudo. Todos los partidos que ha jugado el Linares ha habido situaciones complicadas por los rivales. Es mérito del trabajo de la plantilla y el entrenador. Cualquier acción, centro o segundo balón, era básica defenderla bien. No ha habido ninguna parada de Alfonso a recalcar. Tenemos que mejorar y fue igualado. Me voy muy contento por mis chicos y elogiando al rival",

"Lo de la afición es algo que no hay calificativos, parece populismo. Es increíble. Gracias a la hermandad del Linares, que preste entradas, dé facilidades.... No es normal. Si en la quinta jornada vienen 2.000, en la siguiente jugamos contra el San Fernando y si la gente llena eso genera ilusión. En esa montaña rusa debemos equilibrarnos. Van a venir momentos difíciles pero esto nos da mucha energía. Por la gente que viene, invierte su dinero en sentimiento... Todo suma", elogiaba el entrenador, que no quería mirar la clasificación: "Va a ser muy largo, venimos de cuatro victorias seguidas, pero esto puede girar en cualquier momento. Será largo y exigente, tras el Castellón me fui contentos por cómo competimos, aunque por alguna pregunta parecía que se acababa el mundo. Debemos tener tranquilidad".

Se refirió Pellicer a un par de nombres propios. "Tuvimos que cambiar a Dioni, somos muy exigentes con los de arriba, el 70-80% son cambios de arriba porque les exigimos muchísimos y tienen que darlo todo. Lo hacen a la perfección. Roberto amenaza los espacios, cada vez es mejor en el juego asociativo, mejora en cómo finaliza, la profundidad que nos da... Loren lo ha hecho muy bien en un contexto difícil. Pueden jugar en esas posiciones. Contento por todos", respondía Pellicer antes de referirse a Genaro y su temprana tarjeta: "Tenemos experiencia. Si tiene la segunda amarilla no puedo volver a Málaga y Genaro tampoco. Tendremos que controlarlo y son lances del juego. En esa posición tengo variedad para generar, jugar con tres o cuatro, era un cambio previsible. Podía haber un centro, segunda jugada...".