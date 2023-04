Sergio Pellicer y la huida de la lógica

Sergio Pellicer compareció 48 horas del trascendental partido ante el Cartagena. Es manido usar la palabra final, pero es la realidad, no hay apenas margen de error y el Málaga busca por primera vez dos victorias consecutivas en la temporada que den una bocanada de aire. El técnico de Nules elabora un mensaje en el que el día a día es la clave.

"Llevamos tiempo jugando finales, demasiado tiempo", decía Pellicer: "Tenemos que tener ese aprendizaje, sobre todo de estos últimos cuatro partidos, el de Andorra incluido, exceptuando momentos de ese partido es un equipo reconocible, no da la sensación de estar en la situación en que nos encontramos en la tabla. Lo vio todo el mundo, no hacía falta ser entendido, lo que hicimos en la primera parte en Villarreal. Tenemos esa continuidad y hay que mantener la reguladora emocional. Es un todo o nada, pero toda la mentalización está en el partido de Cartagena. No podemos mirar más allá. Veo a los chicos con ese estado de efervescencia después del partido del otro día por la necesidad que teníamos. En Las Palmas nos sobrepusimos a un penalti al inicio y estuvimos hasta el final. Hay que focalizarnos en el siguiente entrenamiento. No podemos buscar excusas. Estamos a dieta de quejarnos. Hay que trabajar y sólo vale ganar".

"Estamos anclados en el pasado, es normal. Lo que ocurrió en Andorra es que no estuvimos bien en momentos de partido. El pasado debe valer para encontrar lecciones para el futuro. Tenemos que saber mejorar, tener un aprendizaje. El camino es lo que vimos el otro día, situaciones de partido ante el Leganés también. El esfuerzo y el trabajo es nuestra zona de influencia, pero esto es un juego. El rival también juega y a veces te supera. La semana pasada no ganó nadie de arriba salvo el Cartagena, que ha recortado siete puntos en tres jornadas. Para poder mirar y tener supervivencia vamos contra la lógica y debemos ganar partido", proseguía Pellicer, que insistía en la necesidad de no mirar hacia fuera: "Tenemos que mirar en nosotros mismos. Es un problema mirar a los demás, llevamos mucho tiempo así. Necesitamos ganar, todo lo de fuera nos debe dar igual. Es sacar nuestra mejor versión ante el Cartagena, como ante el Villarreal. Podemos estar mejor o peor, pero la predisposición es esa. Tenemos que regular las emociones. Nosotros mismos, más allá de la distancia, tenemos que mirarnos a nosotros. No podemos sufrir el doble. Hay que sufrir el día a día, con máximo esfuerzo y disfrutar de una victoria que nos va a dar dos retos. Necesitamos más de dos. El ganar ayuda a ganar, en este tramo de Liga, donde todos los equipos se juegan muchísimo, lo más importante es lo mental".

"La permanencia pasa por el domingo. Si abrimos el abanico, en los cuatro partidos de local debemos ser fuerte. Sobre todo el partido del Leganés, esa línea. Nuestra afición muestra ese amor incondicional, en estado puro, ni se compra ni se vende. Estamos en deuda. Ver a toda esa gente en Villarreal es el mayor discurso emocional que podemos tener, eso se siente, los jugadores ven y somos conscientes de la realidad en la que estamos. Se tiene que transmitir desde el primer día y es lo que realmente intentamos. Los partidos de casa tienen que ser victorias", apuntaba Pellicer, que no quería saber nada de estudios que dan muy pocas opciones: "Después del partido ante el Racing también salió. Mientras haya un 1% de posibilidades, hay un 99% de fe y trabajo nuestro. Tenemos que ir, la realidad es que es una situación difícil, pero vamos a luchar. Vamos en contra de la lógica. Sólo nos vale el trabajo del otro día. Los milagros son sucesos extraordinarios que nadie entiende. Necesitamos esa dosis de fortuna que debemos buscar".

Piropos al Cartagena

"El Cartagena es un equipo muy bien trabajado, en su mejor momento de forma, con un gran entrenador, sabe de la necesidad de la victoria nuestra, sabemos perfectamente que su modelo es tener el balón, generar espacios, atraerte para propiciar ansiedad. Tenemos que controlar el aspecto táctico pero mucho más el emocional", insistía Pellicer: "Son un equipo que está en su mejor estado, con tres victorias consecutivas. Tuvo un pequeño bajón, hace tres jornadas estaba a seis puntos y ahora está sexto. Es un entrenador que lleva tres temporadas, se ha reconstruido, lo que está haciendo es de elogio. Hace tres jornadas pierde y ahora no está en play off, pero han insistido. Están con la flechita hacia arriba, gobiernan los partidos, te atraen a campo propio para crear espacios, van a intentar detectar dónde nos pueden hacer daño. Será un buen partido, vamos a proponer los dos, tenemos que ser valientes más allá de sistema y jugadores. Es momento de ir todos juntos al frente".

¿El partido más importante de su carrera?

"Sí recuerdo, hubo algún partido muy parecido a este, en mi época de las 18 fichas, el partido del Deportivo era a vida o muerte. La diferencia con años anteriores es la distancia de puntos, lo tenemos en el debe. Aquella vez estábamos mejor a nivel de puntos pero peor a nivel de plantilla. Hay ahora menor margen de error".

Afición

"Sin palabras, a ocho puntos ahí está, ahora habrá lleno, recibimiento al escudo y al sentimiento, estamos en deuda. Es incondicional como el amor del padre a sus hijos. Cuando hay alguien enfermo, se está con él. Nos dieron un chute de adrenalina en Villarreal. Le tenemos que recompensar con el esfuerzo, es lo único que tenemos en nuestra mano. Hay que ser mejores que el rival, a nivel técnico y emocional. Hay que estar con esa fe para huir de la lógica".