El Málaga se 'olvida' de los rivales: "Todos hacemos cuentas, pero al final no valen para nada"

"No se le ha podido encontrar la respuesta, ni se le encontrará, esto es lo bonito del fútbol. En esta categoría puede ganar cualquiera. Es verdad que hay un gran equipo, grandes jugadores y una gran plantilla, pero eso no te hace ganar, ni siquiera el club o la camiseta que llevas. Ganar es muy complicado y más en esta categoría tan igualada y competitiva. Por muchas expectativas que puedas tener o crear, no sabes lo que pasará en el césped", fue la respuesta de Julián Delmás este pasado miércoles al ser preguntado sobre una respuesta que justificara la situación que está viviendo en el Málaga. El lateral maño estuvo en el programa La Jugada de Canal Sur Radio, donde confesó que él también está jugando a la calculadora de cara a este final de campaña: "Todos hacemos cuentas, pero al final no valen para nada. Ya habéis visto como fue esta jornada, ganamos el partido y todos los que tenemos por encima han conseguido ganar. Eso es duro verlo, porque podrías estar a cinco puntos, eso te hubiera dado más posibilidades de creer".

Sobre esa frustración de ver que haber hecho los deberes no ha servido para nada habló Rubén Yáñez, también este pasado miércoles, en el programa Ser Deportivos Málaga: "Ese margen que hubiéramos podido recortar no se pudo materializar, pero tenemos que centrarnos en puntuar, sin mirar a los demás, porque dependemos de nosotros. Estamos con la mentalidad de enfocarnos en nosotros, ese es el camino". Además, confirmó que el vestuario puede estar pasando por su mejor momento de la temporada: "Estamos con un pensamiento muy positivo y haciendo un gran trabajo para afrontar lo que queda de Liga. Las sensaciones son muy buenas porque levamos unos días de trabajo muy buenos. Vamos a encarar esta recta final con el objetivo de sacar los tres puntos en cada partido, no hay más".

Está claro que el vestuario de Martiricos confía a muerte en que va a revertir la situación, así lo confirmó una vez más el cancerbero madrileño: "Todavía es posible, en ningún momento nos vamos a rendir. Si lo hacemos, sí que estamos muertos". Por eso agradeció de corazón a la afición su aliento cada jornada, cuando lo más sencillo hubiera sido rendirse: "Esto no tiene precio, una afición así no la he tenido tan presente, la gente es muy cercana. Nosotros mismos tenemos muy presentes que a pesar de la situación nos siguen apoyando y vienen más de 20.000 personas cuando jugamos en casa. Eso es lo que nos da vida para competir. Uniendo fuerzas vamos a ser más fuertes que el rival". Por eso, el ex canterano del Real Madrid recalcó que ante el Cartagena, sexto clasificado, jugarán sin subestimar al rival: "Sabemos contra quien nos enfrentamos, en ningún momento habrá relajación. Iremos al 200 por cien".

Así lo confirmó uno de los integrantes de su línea defensiva: "Solo vale ganar, como todos los partidos que quedan. Estamos mentalizados para ello y el equipo cree, mientras haya opciones vamos a luchar hasta el final". Ambos jugadores comentaron que lo mejor ahora mismo es ir partido a partido, Delmás: "No dependemos de nosotros mismos, la permanencia se va a ver semana tras semana donde se planta. Si ganamos todo claro que nos salvaríamos. No sabes si mirar o no a los rivales, pero la mentalidad y lo que queremos es ganar cada fin de semana y luego ver los resultados". A lo que Yáñez añadió: "Cuando tu perspectiva la haces muy amplia no te centras en el próximo partido, piensas en otros factores que no dependen de ti en ese momento. Debemos focalizarnos en cada partido".

El portero madrileño confesó que por sensaciones "estamos en el mejor momento para competir y sacar las victorias que necesitamos. Estamos en una dinámica muy positiva". Aunque es realista: "Está claro que estamos en una situación donde hay que darlo todo, pero es posible. Es verdad que necesitamos esa racha positiva de ganar consecutivamente y creo que ahora es el momento. Estamos más preparados que nunca, porque las sensaciones que estamos dando son muy positivas".