Sergio Pellicer: "Ya tenemos la experiencia de jugadores que vienen con un gran nivel y luego no rinden"

Ya están trabajando parte de los chicos a las órdenes de Sergio Pellicer, porque ya es momento de dejar atrás el descenso y mirar hacia la próxima temporada en Primera Federación. Debido a esto, el técnico del cuadro andaluz ha hablado para SER Deportivos Málaga de lo que hay por delante.

El entrenador ha hablado sobre la situación judicial del club: "Nos tenemos que abstraer un poquito. Me ha tocado vivir dos situaciones críticas. Hay que mostrar empatía con las personas que se van a ver afectadas en el ERE y van a perder su puesto de trabajo. Desde el cuerpo técnico tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible para conseguir que el Málaga vuelva a estar donde no debió salir nunca".

Ha dejado claro la importancia de representar a la entidad de Martiricos. "En la parcela deportiva hay que intentar ser un búnker y con la ilusión de los que van a venir y de los chavales. Vestir la camiseta del Málaga no es vestir la camiseta de cualquier otro equipo. Ya tenemos la experiencia de jugadores que vienen con un gran nivel y luego no rinden", dijo.

Posteriormente, ha hablado de las demarcaciones a reforzar: "Lo va a determinar el nivel de rendimiento que tengamos de los chicos. Es una situación en la que vamos a empezar con muchos chicos del filial, algunos han madurado con las cesiones que han tenido y vienen muy maduros como Kevin, Dani Lorenzo, Roberto… Álex Calvo también entró en la dinámica la temporada pasada. Cada día es un examen. Para los chicos y para los que vengan. No les vamos a regalar nada. Es importante que sepamos transmitir a la afición lo que queremos. Para lo que el Málaga requiere vamos a necesitar de lo mejor en todas las posiciones".

Tras esto, Sergio Pellicer fue preguntado sobre Manolo Reina: "Creo que en un principio el lunes no va a estar con el grupo. Creo que se va a llegar a un acuerdo, pero eso lo lleva la dirección deportiva. Desde que yo llegué tuvo un comportamiento ejemplar".

El entrenador habló de su cuerpo técnico y aclaró que su segundo será Manolo Sánchez y el delegado Raúl Iznata. Al respecto de los responsables de la salud del equipo, comentó: "Ha venido Abel Gómez, el médico que estaba en el filial, al que he conocido hoy. Lo de los fisios no me compete a mí, son decisiones de club, muy dolorosas, pero es cierto que se va a reducir a dos". La preparación física recaerá sobre Julio y la de los porteros serán los del filial del pasado curso.

Por último, ha desvelado la hoja de ruta de la pretemporada: "Lo tenemos casi. Falta concretar alguna situación, pero la idea nuestra es jugar 6-7 partidos, más los que podamos hacer entre nosotros".