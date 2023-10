Sergio Pellicer: "Nuestro mayor enemigo somos nosotros"

Sergio Pellicer va mejorando de la operación que tuvo la semana pasada y que limita su movilidad. Volverá a sentarse en el banquillo de este jueves ante el Melilla para dirigir al equipo aunque tendrá el apoyo de Manolo Sánchez, como en Huelva. "Estoy cada vez mejor. Aún tengo las grapas y no me puedo mover con facilidad dentro del banquillo. Estuve, no puedo hacer muchos esfuerzos, pero cada vez mejor y con muchísima ilusión para este partido", decía el entrenador.

Acerca del rival de este jueves, Pellicer afirmaba que "esperábamos una cosa ante el San Fernando y salieron muy diferente. Vinieron y se soltaron e intentaron disfrutar. Está siendo el fútbol muy injusto con el Melilla, con el nivel competitivo y el trabajo que hace Miguel Rivera. Un equipo fuerte en su estadio pierde en casa con dos balones parados, compitieron muy bien fuera, incluso en Ceuta con uno menos, perdieron en Algeciras en la última jugada... Se lo he recalcado a los jugadores, por merecimientos debían tener más puntos. Nos van a cortar ritmo, parar transiciones, desesperar a jugadores de ataque, mucho balón parado... Máximo respeto al trabajo del equipo y de su entrenador. Es un equipo con muchísima experiencia, alerto a la gente para que nos ayude en los momentos difíciles que habrá. Tenemos que ser nosotros mismos. Nos faltó poder adelantarnos en el marcador y cambiar el contexto del partido. Hay que ser más venenosos, atreverse más, acabar jugadas, sacar centros... Nos vamos a encontrar a un equipo con mucha densidad, debemos incidir y cambiar el ritmo del partido".

"En pretemporada hablaba de los interrogantes", respondía Pellicer sobre el estado de forma del equipo: "La exigencia que nos marca este club lo propicia. El equipo está en una línea ascendente, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar, incidimos cada semana para mejorar, pero en todos los partidos hay cosas. Cada vez hay más unión en el colectivo, los chicos avanzan a nivel competitivo, pero con humildad, ganas de mejorar y muchos registros. En Huelva tenemos la primera parte controlada, con muchos acercamientos pero con poco veneno. La segunda parte fue más a campo abierto, tras un gol de aquella manera tras una jugada ofensiva nuestra, y sufrimos en algunas transición. Tenemos que jugar siempre al límite y esa es la clave. Venimos de cinco victorias y un empate, pero es lo que nos cuesta, ir con el gancho y estar siempre en los pequeños detalles. El mejor examen para la plantilla es jugar en Huelva el domingo, jugar jueves aquí... Alguno que ha jugado menos va a tener más opciones. El rendimiento de 38 jornadas al máximo nivel y rendimiento es complicado en este club por todo lo que genera este club y la tensión que hay. Vale el rendimiento inmediato".

El Málaga enlaza 10 partidos, los siete de esta temporada, marcando goles. "Hemos marcado en todos los partidos, pero creo que generamos para marcar más. Hay situaciones para ser contundentes, el potencial está ahí, pero hay otros jugadores que deben dar ese paso. Estos partidos son más abiertos que la temporada pasada, buscamos perfiles más ofensivos, partidos en que podemos ser mejores por calidad en el último tercio. Cualquier golpe que encajamos el equipo reacciona, pero habrá un día que no. Tenemos que seguir insistiendo en concentración porque hay pequeños detalles en que los equipos se pueden meter en el partido y tenemos que cuidarlo", señalaba.

Acerca de cómo marca el ritmo de puntuación el Castellón (19 tras seis victorias y un empate), Pellicer decía que "tenemos que focalizarnos en nosotros mismos, nosotros somos nuestro mayor enemigo. Tenemos que transmitir a la afición estos valores. Ellos están con una efervescencia brutal, le sale todo y mucha alegría, pero esto es muy largo. Tenemos que mirar a nosotros, no pensar mucho más allá. Están en un estado óptimo, pero debemos marcar nuestro camino, les digo que no miremos a los demás. A partir de ahí creceremos mucho más nosotros. Ser fuertes mentalmente, estar en una burbuja, estar fuertes porque vendrán momentos muy difíciles. Esto es una competición que va en estados de forma y no nos podemos relajar. Muchos equipos compiten muy bien pero no puntúan a un nivel acorde. Tenemos que seguir sumando y puntuando para seguir arriba, que es el objetivo", decía.

Confianza

"¿De 0 a 10 cómo estamos de confianza? Estamos bien, pero tenemos que subirla mañana. Los conflictos son menos, la responsabilidad más y los resultados mejores. El equipo va creciendo, con muchas cosas que mejorar, pero estamos alerta. Si no vamos al límite en cada nivel, si hay una expulsión, se pone el rival por delante aquí en casa... Tenemos que tenerlo trabajados. Hay que seguir dando con el martillo, porque viene uno y te da una colleja...".

Loren Zúñiga

"Jugamos con 11, normalmente juegan Roberto y Dioni, Loren entra en un contexto difícil, estoy muy contento con su rendimiento, si hay algún jugador que en una décima de segundo te cambia todo es un delantero. Estoy muy contento con el rendimiento, más pronto que tarde está cerca de tener la foto en el once inicial. Necesitamos de todos, está trabajando bien. Es un examen diario y ahora habrá un examen para toda la plantilla con esta acumulación de partidos".