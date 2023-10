Mundial 2030: La fórmula del alcalde para La Rosaleda

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habló en una entrevista en SER Deportivos Málaga acerca de la candidatura de la ciudad a albergar partidos del Mundial de 2030 que se celebrará parcialmente en España y también de las obras de La Rosaleda, indispensables para ser sede: “Málaga tiene dimensión como ciudad y provincia para acoger el Mundial con mucha dignidad. Pocas ciudades salvo Madrid o Barcelona más capacitadas. En este tema funcionamos muy en coordinación con la Junta de Andalucía y la Diputación. El secretario general de deportes, Arrabal, está muy al tanto de todo esto. Andalucía va a luchar por tener dos sedes, Málaga y Sevilla. Tres es más difícil por el equilibrio territorial. Estamos haciendo gestiones para estar bien posicionados"

Acerca de la ampliación del estadio de Martiricos, el edil apuntó a que le gustaría que la iniciativa fuese del propio Málaga: "Queda tiempo pero no hay que dormirse. Hay que avanzar en el estudio, en el proyecto que se ha hecho. Luego dependerá del club como esté. Lo ideal para mí es que lo haga el club, pero el que tenemos ahora poca inversión va a hacer. Vamos a ver si hay un escenario de un nuevo club que se haga cargo. La propiedad es pública pero siempre cabe que la iniciativa privada se pueda hacer cargo, que lo puedan amortizar con tiempo que sea necesario. Todo eso si no hay un escenario de nuevos propietarios, pero no quiero insistir mucho en ello para no deteriorar la relación con el actual propietario, aunque en realidad no existe. Siempre reacciona negativamente a cualquier cosa que yo hable de posible venta...”.

Marcha del equipo

“Estamos en una división donde no es difícil ir bien, pero el equipo está tomando más confianza y más convicción de que puede ganar muchos partidos y estar en condiciones de subir. En Segunda será más difícil si no tenemos más fortaleza económica para tener más fortaleza deportiva”.

100.000 euros a la Kings League

“El Ayuntamiento va a sacar mucho más de ese dinero. A Málaga le da ese evento mucha visibilidad, le da imagen, visitantes que ya tienen sus entradas, que se agotaron a una velocidad increíble. Yo no sabía que tenía tanto impacto. No es ningún dinero tirado, al contrario, bien invertido".

El Málaga participa algo en las entradas, si recibe una parte del dinero le merecerá la pena el esfuerzo. Todos ganan.