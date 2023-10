Sergio Pellicer: "Estoy más orgulloso hoy que del partido contra el Melilla"

El Málaga CF sufrió en un gran duelo de iguales contra el Real Madrid Castilla, donde cualquiera pudo haberse llevado el gato al agua, pero, finalmente, todo acabó con un reparto de puntos. El técnico malaguista salió a hablar a rueda de prensa sobre el encuentro.

El entrenador de Castellón hizo una pequeña valoración del enfrentamiento para comenzar: "Creo que este equipo el año pasado estuvo a punto de ascender. Tiene un talento descomunal. No ha empezado bien la temporada, es cierto. Cuando tenga más equilibrio, va a ir a más. Es un equipo que genera situaciones. No es que esté sorprendido, sino que nos han apretado, es cierto que no ha habido espacios, pero durante situaciones les hemos tenido controlados. Claro que hay errores, que generan transiciones. A nosotros nos ha generado situaciones de mucho peligro He dicho los jugadores que el arbitraje no nos sacara del partido, hay situaciones que no entiendes, pero son personas que se equivocan, como otra cualquier".

Tras esto, quiso explicar su visión de lo sucedido: "Ha sido un partido igualado, nosotros con el control, pero ellos recuperaban la pelota y nos generaban peligro en transición. Estoy orgulloso del trabajo de los chicos. Nos tenemos que focalizar. Estoy más contento que el partido de Melilla. Hay que valorar el punto, porque en la última jugada pudimos perder, también ganar. Ha sido un partido bonito para el espectador, habría sido bonito ganar ante esta afición. El equipo genera ambición, valentía y que ha ido a ganar, eso es lo más importante".

Posteriormente, respondió sobre si algunos jugadores debieran soltar antes la bola: "Es cierto que a veces hay que tocarla mucho y tenerla poco. Nosotros trabajamos para llevar la pelota a unas situaciones concretas, ahí ya aparece el talento, el desequilibrar es difícil. Hay que seguir mejorando, asimilando conceptos. Pero claro que hay ser más verticales, tocas más rápido, no retener tanto el balón, aunque a ese talento no le puedes poner un candado. Estamos incidiendo ahí, incluso le digo a los jugadores una cosa y hacen la contraria. Todo eso tiene su tiempo".

Antes de acabar, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la actuación arbitral. "No tengo que buscar excusas. Indudablemente, respeto opiniones, pero no comparto. El equipo ha hecho muchas cosas bien, nos han faltado cosas en la finalización. Estoy muy contento, esta noche analizaré, y quizás en la previa del Antequera diga otra cosa", comentó.

Por último, habló de las distintas dolencias de los jugadores blanquiazules: "Juanpe había tenido una molestia y al final decidimos que no jugara tanto tiempo, Juan ya ha empezado, Haitam no queríamos tener riesgos, espero que esté pronto. Y esperar que se recuperen los jugadores, estoy muy contento con el grupo que hay".