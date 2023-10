Sergio Pellicer, duda para el partido contra el Recreativo de Huelva

Todo va de cara para el Málaga CF y su mayor problema hasta el momento en Primera Federación han sido las lesiones puntuales, que han ido saliendo durante la marcha, como pudo ser la recaída de Haitam durante la pretemporada o la de Víctor García en el duelo del pasado fin de semana contra el San Fernando CD Isleño en La Rosaleda.

Nadie está exento de este tipo de problemas y una buena prueba de ellos es que Sergio Pellicer es duda para el partido de este domingo contra el Recreativo de Huelva por la cirugía menor por la que ha pasado durante esta misma semana y que necesita de recuperación para poder recuperarse bien y lo antes posible de esto para volver a la rutina de trabajo de la entidad de la Costa del Sol.

Manolo Sánchez, su mano derecha y segundo entrenador, está haciendo sus funciones en su ausencia, aunque también lo está llevando a cabo en su presencia, ya que el técnico malaguista ha estado en las instalaciones de La Rosaleda para poder presenciar como este dirigía y se desarrollaba el entrenamiento matutino en los días previos a viajar a tierras onubenses para verse las caras con el Recreativo de Huelva.

Manolo quiso dejar claro que no hay que adelantar acontecimientos, dado que no hay nada decidido sobre la posible presencia o ausencia de Sergio Pellicer en el Nuevo Colombino, pero que si no está disponible para desempeñar sus funciones, mantendrá el contacto con él en todo momento como hizo ya en Girona y Leganés "para poder debatir ambos y llegar a decisiones conjuntas".

El segundo entrenador se mostró muy contento con la plantilla, puesto que confesó que "entrenan todos a un gran ritmo" y que, de esta manera, "lo ponen mucho más difícil a la hora de tomar decisiones".