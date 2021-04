Sergio Pellicer aún no tiene oferta de renovación del Málaga CF

A 13 de abril, después de que el Málaga tenga a tiro virtualmente la salvación ochos jornadas antes del final de LaLiga Smartbank, Sergio Pellicer sigue sin tener una oferta de renovación encima de la mesa pese a su óptimo trabajo. Tanto el administrador judicial, José María Muñoz, como el director deportivo, Manolo Gaspar, se han expresado repetidamente para valorar la labor del técnico. Pero, como ya dijo él, el banquillo es "rabiosa actualidad".

La explicación del Málaga a esa ausencia de oferta a Pellicer es sencilla. El club aguarda a conocer el límite salarial para ofrecerle al entrenador un contrato en consonancia y proporcional a lo que se disponga. Parece extraño que haya satisfacción con el trabajo de un técnico y no se le ofrezca seguir, pero se insiste en que la confianza es máxima y el agradecimiento total, es un asunto de tiempos con LaLiga y su límite.

Manolo Gaspar explicaba en Canal Sur cuál era su posición por el banquillo. "Sería un punto a favor esta situación de tenerlo todo encarrilado en un club con cosas normales. En el Málaga tengo que decir que no. No hay límite salarial aún. Tenemos el trabajo hecho de seguimiento y captación, pero no podemos ejecutar. No le hemos hecho una buena oferta a Pellicer porque no se sabe cuánto podemos ofrecerle", razonaba Gaspar: "Lo que se da al entrenador entra en el control económico. Tengo una relación magnífica con él y nos hablamos muy claro y él lo sabe. No tiene una oferta en la mesa porque no se la podemos hacer. En condiciones normales, con cómo estamos y a falta de ocho jornadas, sería ideal formar algo estable y bonito. No lo tenemos. Pellicer en verano estaba saludando a uno y despidiendo a otro, su trabajo es increíble. Las condiciones son parecidas pero hay nada que ver. Es más cómodo ahora, pero estoy deseando saber el límite que podemos tener para ir cerrando cosas y la principal piedra, Sergio Pellicer".

"El está tranquilo, siempre dijo que no va a ser un problema para el Málaga", proseguía Gaspar: "Él tiene que sentir que está bien valorado porque se lo ha ganado y tengo que hacérselo ver en lo que se pueda. Habrá un tope y cada uno tiene unas aspiraciones. Él tendrá sus cosas porque ha hecho las cosas espectaculares. Pase lo que pase, habrá un entrenador, eso es impepinable. Manolo Gaspar quiere que sea Sergio Pellicer, también lo dicho José María, que no es quien lo tiene que decidir, pero lo ha dicho. Lo veo muy tranquilo, super metido en este proyecto, vamos muy de la mano, pensamos cosas muy parecidas y no deberíamos tener problemas", cerraba Gaspar.

"Para Manolo Gaspar es el entrenador que quiere y yo ya no tengo nada más que decir. Estamos Pendientes únicamente de ver qué límite salarial tenemos para ofrecerle el mejor contrato. Eso es lo que tenemos esperando. No tenemos ninguna duda, tiene toda la confianza. Manolo se lo ha dicho y yo también. Y funcionamos bien como equipo todos y lo tenemos claro. Sólo quiero ofrecerle el mejor contrato posible. Que igual es el mismo de este año, no lo sabemos”, decía en su última comparecencia José María Muñoz sobre el caso del entrenador.

Un caso extraño pero con la coyuntura económica general y la particular del Málaga por su situación se puede entender que aún no se haya extendido el contrato de Pellicer, que ha actuado como gran gestor de grupos y que también ha tenido momentos en los que tácticamente se ha mostrado diferencial. Cuando las cosas no han ido bien ha hecho una metamorfosis de la que el equipo ha salido reforzando, siempre haciendo encaje de bolillos para no incurrir en alineación indebida por la escasez de fichas profesionales.