Sergio Pellicer reparte mensajes

Sergio Pellicer compareció tras el partido ante el Marbella, que fue la primera prueba de la pretemporada para los dos equipos. El técnico malaguista mandó varios mensajes, internos y externos, en su primera comparecencia de la temporada. En clave fichajes, que su ritmo va distinto al que lleva la dirección deportiva y el club, admitiendo que "los entrenadores siempre queremos más".

"En el primer partido de pretemporada hemos intentado que todos los chicos tuvieran 45 minutos. Sabemos que los inicios son complicados, hay que acoplar un equipo nuevo y nos faltan muchas cosas. Sobre todo acumular minutos, sin lesiones. Ahora hay que analizar, esperar el partido de la próxima semana que tendrá muchísimo más rodaje y ahí también acusaremos más la carga, con jugadores que competirán más de 45 minutos", decía Pellicer: "Ahora luego veremos el partido, hay muchas cosas que tenemos que analizar, pero cuando haces un inicio de pretemporada en esta situación, con cómo ha sido la pretemporada y la sensación que tenemos del equipo, tenemos que ir piano, piano. Somos el equipo más joven. Había una anécdota en el calentamiento, en un ejercicio de juego de posesión estaban perdiendo muchos balones cuando en los entrenamientos no pierden ni uno. Una cosa es entrenar y otra es competir. Más que en lo táctico también me fijo en el tema de las expresiones corporales cuando un jugador falla. Necesitamos gente con mucha fuerza mental y mucha capacidad".

"Hay situaciones en las que jugadores jóvenes que el año pasado han competido con el filial estuvieron bien, la gente que ha venido nueva va cada uno asimilando conceptos y la condición físico. No podemos individualizar y hay cosas positivas pero mirar ya al próximo partido, contra un equipo de Primera División, el Almería", decía sobre lo que se podía destacar al tiempo que se le cuestionaba por si había sido un buen test porque el Marbella es un tipo de equipo similar a lo que se va a encontrar el Málaga en Primera RFEF la próxima temporada: "Sabemos todo el escenario y el mensaje. Lo tenemos claro desde el cuerpo técnico y los jugadores. Es una competición muy dura, se marcan por pequeños detalles y da igual el nombre del rival. Es verdad que por historia tenemos posiblemente con Deportivo y Castellón los que más, pero estamos igualados en todo lo demás".

Fichajes

"Hemos acabado de empezar. El cuerpo técnico pensamos a una velocidad diferente a cómo se está gestionando los fichajes. Queremos ya saber lo que se necesita porque tiene que haber competencia en la plantilla. A partir de ahí tenemos que ver el tema de los chicos, cómo van funcionando. Hubo cosas positivas de chicos que llevan poco tiempo entrenando. He visto cosas positivas en algún aspecto que me quedo para mí. No tengo ni idea, no sé si habrá fichajes pronto. A día de hoy somos lo que somos. Se me ha trasladado que estamos en esta situación. No hay más. Los entrenadores siempre queremos más. Hay una situación económica del club con la que hay que tener empatía. Lo primero que se me ha pasado es recordar a todos esos trabajadores del club, perdón por no haberlo hecho antes, que se han tenido que marchar. Con muchos tengo afinidad personal y los tenía al lado y ahora no están. Hay que tener empatía. Pero somos el Málaga, cuando empieza el verde, nadie se va a acordar de lo ocurrido. Necesitamos las máximas herramientas, pero no para Pellicer, sino para el Málaga Club de Fútbol. Es diferente la velocidad a la que vamos".

Dani Lorenzo/Kevin

"Han venido más maduros, también Roberto, Larrubia, que estaba entrenando muy bien antes de lesionarse... Son jugadores a los que ya se les ha dicho que van a tener dorsal. Entonces tienen que dar ese paso adelante. Ha sido una primera prueba, pero vamos a ir generando esos hábitos, esos conceptos, esa idea y esa continuidad de saber lo que representamos. Siempre quiero que estén a máximo nivel de intensidad y el jugador que esté a medio gas no va a jugar".

Álex Calvo

"Los chavales tienen que estar tranquilo. Estamos hablando de un chico que sale de juvenil. Pero quiero liberarles de presión, sobre todo al que es de la casa. Hay que quitársela. Los que tienen que dar ese poso es esa gente que ha venido, sobre todo del aspecto técnico-táctico, ayudarlos. Necesitamos, claro, chavales jóvenes con esa frescura, esa inconsciencia, esa personalidad para jugar en La Rosaleda. No todos los jugadores valen para jugar allí en este escenario. Hemos visto cosas positivas a pesar de ser un partido de pretemporada".

Víctor Olmo/Moussa

"Víctor ha sido su primer partido, Moussa había jugado alguno con el filial pero sí era el primero con nosotros tras sus lesiones... Son chicos que se están haciendo y tienen su proceso. Por eso viene bien jugar estos partidos".

Balance

"El grupo es nuevo, es gente que ha venido con mucha ilusión, gente del filial... Repiten Cristian, Genaro, Ramón y Juande y a Cristian y Ramón no los tenemos. Es un grupo nuevo que viene con muchísima ilusión. Los nuevos van entendiendo lo que queremos y lo que es el Málaga. Son unos recién llegados. Entonces tenemos que seguir generando mecanismos. Estoy muy contento porque los chicos que han venido. Ellos más los cedidos y los chicos del filial, lo podéis ver un día a la semana los entrenamientos para que percibáis lo que se trabaja, están haciéndolo con mucha seriedad. La transparencia debe ser clave para el futuro del Málaga para que no ocurran cosas que ocurrieron el año pasado".