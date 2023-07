Marbella FC-Málaga CF: La primera fotografía (0-0)

A seis y cinco semanas, respectivamente, para el primer partido oficial del curso, Marbella y Málaga se citaron en Coín para la primera prueba de la pretemporada. Conscientes de que ambos equipos deben aún reforzarse para sus andaduras en Segunda y Primera RFEF, siempre hay ganas de ver desenvolverse en los primeros compases a los dos clubes de las ciudades más grandes de la provincia. Un derbi que tuvo también dureza, como una entrada criminal de Moussa a Iker Gil que lesionó al jugador marbellí, y su pique, con un par de tánganas en los minutos de finales de un partido que acabó sin goles (0-0) y en el que los tres porteros del Marbella en liza (Lejarraga, Yerai y Solski) hicieron paradones de méritos para dejar su portería invicta. Fue algo superior el Málaga en líneas generales, pero también es cierto que, además de la categoría superior (había tres de distancia la pasada campaña), lleva una semana más de preparación que el equipo que dirige Fran Beltrán, que llega después de hacer campeón al equipo de Liga Nacional juvenil del Real Madrid. Una apuesta que entraña su riesgo por parte de la propiedad del club, pero que también puede tener su premio extra.

Pellicer alineó dos onces distintos. Uno primer que osciló entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, con Carlos López en la portería, Jokin-Moussa-Juande-Murillo en defensa, Rafa-Sangalli-Juanpe en el centro del campo, las bandas para Kevin y Jesús y la punta para Roberto. Tuvo un tramo bastante bueno entre el 15 ye l 30 el Málaga, con varias llegadas de peligro y atajadas de mucho de nivel de Lejarraga. Una de ellas dio en el larguero tras un cabezazo de Juanpe que uno de los héroes del ascenso a Segunda RFEF rozó para mandar el larguero y a córner. Moussa tuvo un par que lanzó alta y le sacaron bajo palos a balón parado, Kevin se mostró muy activo por la banda izquierda encarando a sus rivales y generando desequilibrio y Juanpe y Sangalli dejaron algunos detalles de distinción. No sacó rédito de las ocasiones el Málaga ante un Marbella, tuvieron Kevin y Roberto pero no definieron bien, en el que destacaron también algunos jugadores, como el lateral Jorge Álvarez, con una proyección grande, aún con carrera por delante para llegar al fútbol profesional. La entrada terrible de Moussa a Iker Gil frenó un poco el ritmo del duelo y Pellicer le cambió, después de que el árbitro le perdonara la expulsión, por Andrés Caro.

En la segunda mitad, el sistema del técnico malaguista evolucionó más al 4-4-2, con Alfonso Herrero en la portería, Bilal-Andrés Caro-Galilea-Víctor Olmo en la zaga, Álex Calvo-Izan Merino-Genaro-Dani Lorenzo en el centro del campo y Dioni-Loren en la punta de ataque. Un concepto distinto ante un Marbella que también realizó cambios, pero no tan masivos.

Gustó la personalidad de Izan Merino, también con algún cambio de juego destacado. Álex Calvo fue revoltoso en la banda derecha y con la diagonal creó peligro. Tuvo un par de buenos disparos, especialmente uno que Yerai mandó de manera acrobática a córner. Quizá en la primera parte tuvo más ritmo el Málaga en ese buen tramo. Dioni habilitó a Loren, pero el canterano, en la rampa de salida, no estuvo fino para culminar. Llegaron más disparos, una muy clara de Bilal que mandó fuera y otra de Dani Lorenzo ya en el descuento que detuvo Solski para asegurar el empate para su equipo.

Primera fotografía de la pretemporada para el Marbella y el Málaga, sin conclusiones definitivas, lógicamente. Sí está claro que el equipo de Sergio Pellicer necesita refuerzos para coger empaque y experiencia en varias posiciones. A los jóvenes siempre ilusiona verlos crecer, pero necesitan un suelo de veteranos que ahora mismo no es amplio. En el Marbella buenas ideas, unos minutos para Luka Kameni, hijo del histórico ex malaguista Carlos, y un empate en el primer test en Coín.

Ficha técnica

Marbella FC: Lejárraga; Fran Moreno, Carrascal, Carrasco, Jorge Álvarez, Awusi, Aitor Puñal, Iker Muñoz, Juanpe, Ohemeng y Gato. También jugaron: Yeray, Solski, Vázquez, Jona, Junior, Kameni, Jorge Díaz, Jouel, Dribil, Delgado, Antoñito y Utrilla

Málaga CF: Carlos López; Jokin, Juande, Moussa, Murillo; Juanpe, Sangalli, Rafa, Jesús Martín, Kevin; Roberto. También jugaron: Alfonso, Einar, Andrés Caro, Genaro, Dioni, Álex Calvo, Loren, Víctor Olmo, Dani Lorenzo, Bilal e Izan Merino.

Árbitro: Mario Pérez Martín, ayudado por David Belmonte Sánchez y Alejandro Gallego Santaella.

Incidencias: Encuentro amistoso de pretemporada disputado en el José Burgos Quintana de Coín entre los dos equipos malagueños. Acudieron unos 700 seguidores de los dos clubes a contemplar el primer duelo de la pretemporada.