Sergio Pellicer, resignado: "Ha sido el partido más irregular de la temporada"

El Málaga CF dio una cara muy mala en su visita a Orihuela en su partido más irregular de esta temporada. Un derechazo desde el borde del área de Dani Lorenzo fue la última esperanza de un equipo herido que salvó un punto prácticamente sobre la bocina. Sergio Pellicer salió a hablar en rueda de prensa.

El entrenador de Nules habló sobre la irregularidad de sus discípulos: "En Mérida se jugó a lo que queríamos, hoy ha sido el más irregular de la temporada. No hemos sido nosotros mismos. Ha habido cosas interesantes con el balón, pero esa última toma de decisión… tenemos que reflexionar, la cura de humildad tiene que ser máxima". "Hemos tenido un partido muy irregular en todos los conceptos. En la primera parte lo hemos hecho todo nosotros, lo bueno y lo malo. Todos los córners los han rematado. No nos ha venido bien el parón. Vamos a quedarnos con las cosas positivas, el inicio de la segunda parte. Aarón e Izan han sido los mejores del equipo hoy. Roberto ha hecho un esfuerzo brutal, ha estado solo en esa posición. El Intercity ha aprovechado todo lo malo que hemos hecho", añadió.

Después de esto, quiso dar también parte del mérito a sus adversarios: "Ellos iban con Nsue, que es muy bueno con el tema de las peinadas, y Simón. Hemos perdido muchos balones en situaciones que teníamos. Luego hemos hecho muchísimas cosas bien. Los cambios nos han dado cosas, pero Roberto estaba solo. En los extremos no hemos estado bien. Somos personas, pero vamos a valorar este punto. Esto, en años anteriores, no pasaba en Málaga".

Además, justificó la pobre imagen de varios futbolistas por su regreso de la enfermería: "Es normal, hay que entenderlos. Han hecho un esfuerzo enorme y tiene su proceso. Han acumulado minutos y va a ir bien cara al partido de Copa porque van a ir cogiendo minutos. Hoy no ha habido ningún lesionado. Hay que reflexionar. Aun no estando bien, hemos rescatado un punto". "Es cierto que ante una situación hemos tenido que forzar con Manu y con Juanpe. Luca Sangalli ha hecho toda la semana. Hemos tenido que agotar las ventanas. He visto a varios jugadores faltos de ritmo. Vamos a ver lo bueno de la Copa. Vamos a entrenar ya competir para llegar bien al partido importante, que es el del Ceuta", añadió sobre la ausencia de rodaje en bastantes efectivos.

Por último, no quiso darle importancia a las próximas llegadas y dársela a los que ya están. "Lo más importante es recuperar a los lesionados. Siempre digo que no confío en los superhéroes de capa en enero, sí en los que vengan a ayudar. No miramos el DNI, juega el que suma", argumentó.