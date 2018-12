Rescoldos de un bello pasado

Dice Sergio Sánchez que el recibimiento que le dé Málaga será el que merezca. El tiempo y la perspectiva otorgan a veces una justicia que el presente te niega. Y los años van dando más valor si cabe a lo que hizo aquel equipo blanquiazul en la Champions. Sergio Sánchez es uno de los que todavía resiste en activo y ahora le toca volver a “casa” con el Cádiz.

"Para mí siempre es muy especial. Fue mi casa durante cuatro años magníficos, le debo mucho a la ciudad. Emocionalmente es complicado de jugar", aseguró en una entrevista en SER Málaga, donde contó que su regreso estuvo cerca de hacerse: "Es verdad que el año pasado en el mercado invernal estaba todo hecho. Y nos enteramos que la ley no lo permitía y a última hora no se pudo hacer. En verano era una de mis opciones volver a casa, a Málaga. Pero los dirigentes del club tenían otra idea y no se pudo dar. El Cádiz fue el primer interesado realmente y no lo pensé mucho. El proyecto era muy ambicioso y no lo pensé mucho".

Nadie olvida esas temporadas y el catalán cuenta que lo habla con Joaquín, Isco o Baptista. "Recuerdo mucho y todo bueno. En la etapa de Pellegrini se empezó el proyecto con mucha ilusión. Luego cuando parecía que todo se venía abajo aparecieron Schuster y Javi Gracia, con el que hicimos un año espectacular. Muchas amistades por el camino y el cariño de esa ciudad en el día a día que es impagable. No tengo palabras para agradecer", dijo el defensa, que admitió que aún regresa por las noches a Alemania: "Sí, todavía sueño con Dortmund. Verse ahí otra vez será muy difícil, acabaron con la ilusión de una ciudad y una afición. No lo perdimos nosotros, nos lo quitaron. Fue un duro golpe para todos. Ver llorar a jugadores contrastados no fue fácil".

"El Málaga es favorito", asegura el defensa amarillo undefined

Y con los pies en la tierra y la cabeza en la profesión, analiza el inminente derbi: "El Málaga es favorito. Un estadio lleno y donde ha conseguido muchos resultados positivos. Como plantilla puede ser de las mejores. También nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, tenemos nuestras armas. Partido de tú a tú, bonito pero con dos equipos que van a querer ganar. Tengo ganas de volver a vivir el ambiente tan bonito de La Rosaleda, que es imborrable e impagable".

Racha del Cádiz

Quita importancia a la racha del Cádiz de siete triunfos consecutivos y elogia a los jugadores del Málaga: "Son datos. Pero el fútbol es presente y el presente es un partido difícil. El Málaga tiene un equipo preparado para subir sí o sí. No es fácil conseguir el cambio de mentalidad de afición y club. Hay piña y ahí están. Ontiveros, Pacheco, Leschuk, Adrián...".