Simón Moreno y Cristo González, la delantera que no fue

Es posible que la delantera del Mirandés esta tarde esté formada por dos jugadores que estuvieron a centímetros de vestir de blanquiazul. De hecho, uno de ellos se puso la camiseta, estuvo en La Rosaleda para firmar y el jeque Al-Thani lo frenó en el último momentos. Son los casos de Simón Moreno y Cristo González. Respectivamente, en los mercados de verano de 2019 y 2020, se truncó en el último instante sus respectivos fichajes. El Mirandés los incorporó a los dos este invierno para reforzarse cara a la segunda vuelta.

Cristo González o Joaquín Muñoz, era la disyuntiva del último día del mercado porque sólo quedaba una ficha de profesional libre. Manolo Gaspar puso, semanas después del cierre de mercado, nombre al futbolista que más le ha dolido no firmar desde que es director deportivo: “Cristo (González). Necesitábamos otra pieza y teníamos claro que por organización y por plantilla necesitábamos otro banda. Traer a Cristo para mi ego y para mi imagen hubiese sido la bomba, pero el Málaga necesitaba un jugador de banda de las características de Joaquín”.

Cristo González, tinerfeño que pasó por la cantera del Real Madrid, pertenece al Udinese italiano, donde no ha conseguido hacerse un hueco, apenas jugó un partido de Copa y alternó con el filial, primavera allí. Tras jugar cedido en el Huesca el año pasado, lo hace ahora en el Mirandés, con el que ha marcado tres goles en los cinco partidos que ha jugado. Es un hombre (23 años) con mucho gol en sus botas, un delantero con condiciones para ser diferencial en la categoría. Es un jugador a vigilar para la defensa del Málaga.

El caso de Simón Moreno fue aún más rocambolesco. En el cierre de mercado del verano de 2019, aquel en el que llegaron Benkhemassa y Sadiku a última hora, cuando se torció lo de Okazaki porque LaLiga no aceptaba la inscripción, Simón Moreno estaba en La Rosaleda y se había entrenado varios días a las órdenes de Víctor. El joven futbolista recaló en el Almería de la mano de Corona, cedido por el Villarreal. Con la llegada del nuevo propietario (que no quería cedidos sin opción de compra), se le abrieron las puertas del Málaga, donde después de llegar a entrenarse con el equipo, vio cómo otro jeque (en este caso Al-Thani) desestimaba su fichaje. Así que tuvo que quedarse en el filial amarillo y se rompió el ligamento cruzado pocas semanas después. Tras recuperarse, estuvo en el Cartagena, donde jugó 11 partidos esta temporada sin poder perforar la meta rival. Es una de las opciones de José Alberto López que ambos compartan delantera hoy. La que no fue del Málaga.