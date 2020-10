El Málaga CF llega tranquilo al cierre del mercado de fichajes

Quién le iba a decir al Málaga que no sólo iba a llegar al 5 de octubre con vida sino que además lo haría con una absoluta tranquilidad. En un verano de infarto el trabajo ha resultado tan concienzudo y arduo que apenas queda una operación por cerrar y un anuncio por hacer.

La dirección deportiva está pendiente de sellar su última incorporación en esta primera ventana de fichajes para la temporada 2020/2021. Es la única ficha disponible que queda (no hay mucha confianza en que LaLiga vaya a permitir a los blanquiazules aumentar el cupo). Los dos candidatos más firmes a convertirse en el pasajero 18 son Joaquín Muñoz y Cristo González, de Huesca y Udinese respectivamente. Como alternativa a lo lejos está Sylla y en esto del fútbol no se puede descartar que aparezca algún otro mirlo blanco, pero no es el plan.

La idea del Málaga es poder dar por cerrado el mercado mucho antes de que llegue la hora límite. Y no hay agobios por si finalmente no se completa un último fichaje y queda una licencia vacante. Manolo Gaspar y su equipo saben que habrá agentes libres interesantes y que si no ella ventana de invierno está ya muy cerca y se confía en que el bloque conformado pueda afrontar este tramo de competición con lo que ya tiene.

Durante el día de hoy el Málaga también hará oficial el ascenso de Juande al primer equipo y tendrá un dorsal entre los 25 profesionales (quedarán bastantes libres). El central fue atado por el club en agosto hasta 2023 después de su brillante irrupción al final de la pasada temporada. Cumple además el club con la promesa realizada al defensa.

Otra cuestión que no tendrá a la dirección deportiva en vilo este año son las salidas. El anuncio de un ERE a la plantilla llevó a que muchos buscaran destino lejos de La Rosaleda (Adrián, Munir, Juankar...) y el resto acabó siendo despedido (Juanpi, Pacheco, Luis Hernández...). También se fueron otros pero dejando dinero en caja como Keidi Bare, Tete Morente o Mula.

Al final el Málaga ha concretado hasta una treintena de operaciones para la radical y necesaria transformación de su plantilla, con un límite salarial de algo más de dos millones de euros. Nada que ver con lo vivido en las dos temporadas anteriores, que fueron desastrosas y que en las últimas horas de mercado rozaron momentos de locura.