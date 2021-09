Habrá 14.000 gargantas en El Molinón

Este domingo en El Molinón habrá alrededor de 14.000 gargantas para animar al Sporting de Gijón. Así lo confirmó este viernes el club asturiano en sus medios oficiales: "Todos los abonados inscritos para el Sporting-Málaga CF podrán acceder al partido. En esta ocasión, la cifra ha aumentado y son casi 14.000 los aficionados que registraron su petición".

El aforo máximo para este partido es de unos 18.000 aficionados, similar a lo que actualmente se permite en La Rosaleda, con una capacidad que supera también las 30.000 butacas. El cuadro rojiblanco mantiene abierta la venta de entradas al público general por lo que podrán ser más de 14.000 los sportinguistas que animen desde el graderío. Hay unas 2.000 entradas a la venta.

Apretará este domingo El Molinón al Málaga, que vivirá una presión similar a la que ejerce La Rosaleda en cada partido como local. Ya José Alberto aseguraba en Málaga Hoy las similitudes con ambos campos y aficiones: "No lo digo porque sean mi casa y donde estoy trabajando ahora, no diría nada si no lo pensara, pero son los mejores campos de Segunda División. Por los estadios, por lo que significan esos estadios y por sus aficiones. Son dos aficiones maravillosas".