Súper Basti tendrá su propia peña malaguista

Sebastián Fernández Reyes es Basti, es Club Deportivo Málaga, es Atlético Malagueño y es Málaga Club de Fútbol. Es su goleador histórico. Es su embajador. Es su sonrisa. Es el Súper. Y ahora también va a tener un reconocimiento adicional del que además se enteró por sorpresa. El paleño va a tener una peña a su nombre, una blanquiazul, malaguista.

Basti es la principal figura de la Fundación del Málaga en su Área Social. Muy ligado siempre tanto a los Supercapacitados como a la iniciativa Valores Blanquiazules, donde le han devuelto el cariño con creces. Los alumnos del CP Blas Infante anunciaron la futura creación de la Peña Malaguista Sebastián Fernández Súper Basti y le entregaron un cartel conmemorativo a modo de primera piedra de la sede.

“Se me han saltado las lágrimas. Me ha gustado mucho. Es una emoción muy bonita en todos los sentidos. Siempre he dado todo por el Málaga y la afición ha reconocido mi esfuerzo y mis goles”, confesó para los medios del club el propio Basti, alguien que siempre tuvo un marcado carácter emocional y que recoge los frutos de su manera de ser. El paleño, hay que recordarlo, contaba con una peña también en Albacete, donde jugó como profesional una vez que salió de su Málaga.