Jairo: "Tenía ganas de demostrar que estoy bien"

Dice Jairo Samperio que se le podía notar la felicidad sobre el césped. El extremo cántabro está de vuelta y quiere más. Estuvo fino en el triunfo del Málaga CF frente al Peña Sport. "Estuve muy contento, creo que se vio. Cuando uno está feliz se refleja en el campo, tenía muchas ganas de jugar y demostrar que estoy bien. Contento por la confianza, por el resultado, por ayudar en lo que haga falta y, sobre todo, por pasar de ronda", confesó.

Ya tuvo bastantes minutos en Burgos y con la Copa ha dado un paso más. "Siempre he dicho que mientras esté en el campo me da igual donde jugar. Me puedo adaptar a todo. En mi carrera por suerte he demostrado que puedo jugar en muchas posiciones. El rival no era de una categoría como la nuestra, pero hay jugadores que hemos demostrado al míster que estamos entrenando bien y podemos competir. Estos partidos ayudan", comentó Jairo.

El sorteo copero ha querido que el siguiente rival sea el Rayo Majadahonda que entrena el exmalaguista Abel Gómez. Jairo hizo su valoración particular: "Como contra cualquier equipo va a ser un partido complicado, además con la ilusión de enfrentarse a nosotros. Tenemos que igualarles en ilusión porque a nosotros también nos ilusiona la Copa, competir, y representamos a un gran club y queremos ganar. En este partido no va a ser menos. Con ganas de que llegue pero lo primero es que el domingo tenemos un partido importante también".

"Contentos porque el equipo compitió. Sabemos que estos partidos siempre son difíciles por la motivación del rival y porque los solemos jugar los que tenemos menos minutos de los habituales y se te pueden complicar si no estás concentrado al cien por cien. Contentos porque hicimos el trabajo que tocaba. El campo no estaba perfecto pero para lo que había llovido esos días se podía jugar bastante y nos adaptamos a las circunstancias, jugamos también directo en ciertos momentos. Supimos leer bien el partido en momentos puntuales, atacamos bien por las bandas, generamos muchas cosas y de cara a la confianza de muchos jugadores fue un partido completo", argumentó el malaguista.

Pero ahora quiere dejar de lado la Copa y pensar en el Amorebieta: "Con la ayuda de la gente nos estamos haciendo muy fuertes en casa y eso es importante. Todo el mundo sabe que fuera nos está costando un poco más. Pero en casa no podemos fallar y delante de nuestra gente seguro que sacamos los tres puntos para seguir en una buena posición y ganando confianza".