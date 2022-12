Cómo y dónde ver en TV el Nàstic de Tarragona - Málaga CF

El Málaga CF se enfrenta al Nàstic de Tarragona este jueves 22 de diciembre de 2022 a partir de las 21:00 horas en el Nou Estadi Costa Daurada en un encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El encuentro se podrá seguir por televisión a través de Esport 3, de TV3.

El conjunto malacitano viene de ganar al Alavés, pero Mel no se conforma y ha citado a muchos jugadores relevantes: Manolo Reina, Bustinza, Juande, Ramón, Luis Muñoz, Fran Sol, Aleix Febas, Álex Gallar, Rubén Yáñez, Genaro, N'Diaye, Jozabed, Fran Villalba, Ramalho, Escassi, Rubén Castro, Dani Lorenzo, Issa Fomba, Loren Zúñiga, Andrés Caro, Bilal y Juanma.

"Hay jugadores que tienen que decir aquí estoy yo y ser importantes en el equipo. Buen rival, buen estadio, buen césped, no tenemos excusas para no encarar la eliminatoria para pasar y seguir en la Copa del Rey. Es un buen partido porque no tenemos ningún tipo de excusa. El rival tiene futbolistas que han jugado en Segunda División, sabemos que si pasamos vamos a estar metidos en un grupo con rivales atractivos para nuestra afición. Es un partido para darle máxima importancia, y yo se la doy", señaló Mel.

Fecha y hora

El Nàstic de Tarragona - Málaga CF se juega el jueves 22 de diciembre de 2022 a las 21:00 horas

Cómo ver en televisión

El partido será retransmitido en directo por televisión y web por Esport 3