El Tenerife recibirá al Málaga CF atravesando "momentos difíciles"

El futbolista del CD Tenerife Alberto Martín Teto reconoció en el día de su 21 cumpleaños que el equipo chicharrero vive "momentos difíciles" después de una sola victoria en cinco jornadas de LaLiga SmartBank, por lo que ahora deben estar "más juntos que nunca".

En declaraciones a los medios oficiales del club, el canterano asegura que "no se están dando los resultados", pero el equipo "está trabajando al máximo" para conseguirlos, motivo por el que tienen la "conciencia tranquila" y ahora ya piensan en lograr la victoria el próximo lunes ante el Málaga en el Heliodoro Rodríguez López.

Teto sostiene que la derrota del pasado domingo en Ibiza (1-0) llegó tras "un mal partido en líneas generales", pero valora que aun así, tuvieron "opciones para empatarlo e incluso ganarlo".

"Ahora mismo hay que tener la cabeza fría, centrarse en esta semana, estar juntos y seguir trabajando, esas son las claves, porque para disfrutar de los momentos bonitos, hay que estar juntos en los malos", ha explicado.

A nivel personal, Teto asegura estar "bastante contento" con su aportación desde el banquillo y su objetivo es "ayudar ahora, cuando más lo necesita el equipo, aportar lo que pueda en los minutos que tenga", siempre centrado en el bien del "colectivo".

"Me han transmitido bastante confianza, me dicen que siga trabajando, pero con los pies en el suelo, porque siempre me han inculcado la humildad", ha concluido el prometedor centrocampista.