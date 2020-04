Tete Morente consiguió en poco tiempo convertirse en uno de los imprescindibles de Sergio Pellicer en las alineaciones del Málaga, apenas llegó procedente de Lugo y cautivó por sus buenas maneras. En La Línea de la Concepción pasa Morente junto a sus padres el confinamiento y estuvo en la Cadena Ser hablando de varios temas interesantes en clave blanquiazul.

Un tema recurrente en estos momentos de incertidumbre es si los jugadores deben recortarse el sueldo. "La AFE habla con Adrián, nuestro capitán, y él nos comenta. El equipo está a disposición de lo que necesite el club. Si el club necesita que nos bajemos el sueldo, estamos dispuestos a lo que necesite el club para ayudar. El capitán, Adrián nos llamó hace dos o tres días a todo el equipo y nos dijo que estuviéramos tranquilos porque, por ahora, no tenían intención de hacernos un ERTE porque si se reanuda la Liga no nos van a hacer un ERTE", decía el jugador linense, pese a ser uno de los jugadores con el sueldo más bajo de la plantilla.

Sobre su actividad en el día a día, Morente asegura que "aquí en La Línea hay personas mayores a las que conozco desde hace mucho tiempo cerca de mi casa y cuando ellos no pueden ir a comprar yo voy abajo, que tengo aquí un supermercado, compro y se lo llevo a casa. En La Línea gracias a Dios hay muy pocos casos, así que bastante bien. El equipo está siendo muy solidario desde que pasó esto. Todo el equipo está arrimando el hombro para hacer donaciones de material. Lo hablamos todos y compramos un poco de material. Hicimos una colecta para ayudar", afirma.

“Cada dos o tres días nos llama el míster y nos pregunta cómo estamos y si estamos haciendo los ejercicios. De vez en cuando hablamos todo el equipo y casa semana nos mandan ejercicios nuevos. Estamos pendientes de si empieza la Liga o no", dice el extremo, que se pronuncia sobre si la competición debe volver o no: “Siempre que no estemos en peligro, claro que me gustaría acabarla. Si hay peligro de contagiarnos pues obviamente no queremos. Tendrían que llegar a un acuerdo entre los organismos. También he leído que quieren que juguemos cada 48 horas. Al final se ha arreglado en 72 horas. Jugar a 48 horas es un poco locura porque no nos da tiempo a descansar entre un partido y otro. Es lo mejor para nosotros. Si cada dos días tienes que competir no te deja tiempo a recuperarte. El cuerpo necesita descanso".

"Una pena que llegas y que tan pronto seas titular, lo hagas bien, con ritmo de competición y que ahora te lo quiten es un poco putada. Hay que seguir entrenando para cuando volvamos estar lo mejor posible", decía el gaditano sobre su aterrizaje en La Rosaleda: "Apreté para venir al Málaga y pude salir. Iba a firmar en otro sitio, pero me llamó al día siguiente mi representante y me dijo que el Málaga se había puesto en contacto. Y yo siempre he admirado al Málaga. Le dije que no había problemas. Sabía de la situación económica y que no podrían pagarme más del mínimo. No miré el tema del dinero sino el proyecto para el futuro”.

"Ha sido un cambio brutal. Lo de la afición es una pasada. Cómo animan. Siempre están para darte un subidón. Es increíble. El último partido que jugamos, contra el Zaragoza, estábamos entre los primeros de más espectadores de toda España. Mis amigos me lo dicen, que el Málaga es un equipo de Primera. Cuando marqué el primer gol se me pusieron los vellos de punta de ver cómo sonó eso. Había marcado algún gol que otro. En Tarragona eran cinco mil personas. O en Lugo. Pero aquí fue una pasada. Yo vengo aquí para intentar seguir", cerraba el atacante malaguista.