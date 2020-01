Tete Morente fue presentado como nuevo jugador del Málaga. El segundo fichaje de este mercado invernal estuvo acompañado por Manolo Gaspar, el director deportivo. Se mostró ilusionado, aunque también algo nervioso. Promete trabajo y compromiso a la vez. Asegura que esta aventura blanquiazul es un paso adelante: "Vengo a hacer carrera en el Málaga. Es un orgullo vestir esta camiseta. Vengo a aportar mi granito de arena y a competir”.

"Desde que Manolo me comunicó que el Málaga estaba interesado en mí, para mí era un equipo muy grande, cerca de casa, sé que voy a estar a gusto y feliz. Hablé con mi familia y quiero competir aquí. Para mí es muy importante estar cerca de mi familia”, confesó en su primera intervención el jugador.

A pesar de no gustarle eso de definirse a sí mismo, dio algunos detalles del jugador que ha llegado a Martiricos: “Soy un jugador potente y con velocidad. Me gusta competir, vengo de una familia humilde. Tengo mucha humildad, me encanta trabajar para crecer y creo que el Málaga es la mejor oportunidad para mí. Vengo a aportar mi granito de arena, a entrenar, a mejorar y a dar lo mejor de mí”.

Insistió en la idea de ensalzar su nueva casa a pesar de los pesares: “El Málaga es un club muy grande. Cuando hablé con Manolo y con mis agentes y me dijeron que estaba muy interesado, era una opción muy importante para seguir creciendo como futbolista. Pase lo que pase, este siempre va a ser un club muy grande y estoy muy orgulloso de poder vestir la camiseta del Málaga”.

Ya ha jugado en un par de ocasiones en La Rosaleda aunque como rival. Está loco por verse delante de su nuevo público: “Lo hablé con Manolo, la afición es de Primera, una afición diez. No paran de apretar al equipo, tanto si va bien como si va mal. Eso es bueno, el futbolista lo necesita para tirar para arriba y para mí es una afición diez”.

Ya se ha entrenado con el equipo y ha podido hablar con Pellicer: “Con el míster he hablado poco pero me ha dicho que sea yo mismo. Me ha transmitido tranquilidad, que sea humilde y que entrene al máximo con intensidad. Los compañeros me han acogido muy bien, me lo están haciendo muy fácil”.

Se invita además a jugar en el próximo partido ante el Elche: “Yo hoy he entrenado con el equipo, estoy disponible y cuando el míster crea que estoy para jugar, estoy disponible para él”. De hacerlo, será portando el dorsal 10: “De los números que había libres es el que más me gustaba y he decidido cogerlo”.