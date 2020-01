Sanz: "La solución es que la persona que esté al cargo dé un paso al frente y venda jugadores o aporte el dinero"

El que fuese jugador y presidente del Málaga, Fernando Sanz, sigue trabajando como uno de los cargos más relevantes de LaLiga aunque está preocupado por la situación actual del club: "Por el cargo en La Liga pero por el cariño infinito que le tengo a un equipo como el Málaga: he sido jugador, presidente, capitán. Cuando viajo encuentro 90 minutos para ver el Málaga, otros equipos si puedo los veo y si no, no pero el Málaga siempre". Sanz resumió los deberes malaguistas en los micrófonos de Ser Deportivos: "La solución es que la persona que esté al frente de la institución dé un paso al frente y lo solucione con la venta de jugadores o la aportación de esos dos millones de euros. Es la única solución".

"Por supuesto que tiene solución, la solución la dijo el presidente [de La Liga, Javier Tebas]: la aportación de dos millones para poder acabar la temporada vía venta de jugadores. El plazo acaba el viernes pero por suerte en otras ligas acaba más tarde, o vía aportación del propio dueño", explicó y añadió: "La explicación es sencilla y lógica: o vende futbolistas que debilitará la plantilla, o vía aportación del socio mayoritario, que aportase esos dos millones con los que lograría que no hubiese ningún problema de aquí al final de la temporada, Luego ya se vería cómo acometer la siguiente temporada, pero lo importante es que no pase nada parecido a lo que pasó con el Reus".

Sanz también comentó la parte sentimental: "Muchísima pena, lo he dicho muchas veces. Me da pena ver al Málaga en una categoría que no le corresponde, pero encima verle en Segunda con tantos problemas deportivos, económicos e institucionales pues duele para todos los que queremos el Málaga. Hay mucho indocumentado que piensa que te as a buscarte la vida fuera del Málaga y te olvidas de él, pero yo siempre he estado pendiente y me duele. Como soy ex de muchas cosas me mantuve al margen".

"Es una situación bastante complicada, así lo ha dicho el presidente de la Liga en dos o tres ocasiones. es como el cuento del lobo, que no acaba de venir y esperemos que no venga porque si lo hace porque no se ha tomado una solución, la situación sera bastante desagradable y mala para la institución. No me gustaría en absoluto. Es una preocupación bastante importante y bastante alta". insistió el que fuese central blanquiazul que ahondó: "Más claro no se puede ser. La situación actual es que todo lo que se dijo que se iba a hacer, a día de hoy no se ha hecho nada. Se necesitan dos millones para llegar al final de la temporada y si no en febrero o marzo no habrá más ingresos y empezarán los problemas. Está claro lo que tiene que hacer la institución, ojalá lo haga para que no haya daños mayores de los que se han estado oyendo toda la temporada. Las noticias que vienen de Málaga por desgracia no son buena".

Consecuencias y posible retorno

"Si no se hace, el presidente de LaLiga ha dicho lo que puede pasar. El señor director general tendrá que informar a su superior de la situación tan peligrosa por la que están pasando y de la situación que pueden tener. Ha habido avisos a nivel público, pero seguro que a nivel privado han sido más", espetó y dijo desconocer qué puede pasar si al final se impone la vía judicial. Lo que sí dejó claro es su visión ante la falta de planificación en la entidad: "He estado al margen a pesar de que se han vertido informaciones falsas sobre mí desde dentro. Y he estado callado. Por muchas cosas que me vinculan siempre he estado al margen. Esto lo veía pasando por desgracia desde hace bastante tiempo, nadie decía nada porque la situación deportiva era buena y se iba trampeando, pero ahora la situación es la que es y todo aflora. Pero esto se lleva viviendo desde hace mucho tiempo por desgracia".

Por último, cuestionado por si volvería: "Málaga es mi casa, es un sitio muy importante para mí en mi vida profesional y nunca me cerraré las puertas del Málaga. Eso no quiere decir que vaya a volver". A partir de ahí se le cuestionó si se podría negar en caso de que el club le requiriese en un futuro próximo: "Depende de muchas cosas, tengo una función muy importante dentro del fútbol profesional español, es una función muy importante para todos los clubes. Creo que de momento, mi sitio es aquí. Habría que hablar de muchísimas cosas, y también depende de con quién tenga que hablar. Es hablar por hablar lo que hacemos, Málaga es mi casa. Desde el 2010 que salí de allí he ido muchísimas veces a Málaga y nunca he pisado La Rosaleda. Porque no se me ha invitado, o porque no han querido que sea bienvenido allí, no sé por qué, yo no he hecho nada. Hubo actos con todos los ex presidentes, otros con jugadores importantes y nunca he sido invitado. Para mí la tristeza es más grande porque desde el 2010 no he pisado nunca La Rosaleda"

"Siempre estaré en deuda con el Málaga, a pesar de que haya mucho indocumentado por redes o en la prensa, el cariño que le tengo al Málaga es infinito y siempre hablaré bien del Málaga. No voy a decir que no volveré a un sitio al que le tengo un amor eterno al Málaga. Es mi casa y nunca diré que no al Málaga", concluyó Fernando Sanz.