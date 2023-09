Al Thani no se esconde y responde al alcalde

Anoche, tras la victoria del Málaga CF ante el filial del Atlético de Madrid, toda la atención de los malaguistas estaba sobre la consecución de los primeros tres puntos del conjunto de Sergio Pellicer, pero el foco se desvió rápidamente y sin previo aviso, ya que el alcalde de la capital de la provincia apareció con un mensaje bastante polémico por Twitter, ahora denominado 'X'.

Paco de la Torre dijo: "Tenemos una formidable afición!!, pero el @MálagaCF, a pesar de la victoria de hoy, no es tan formidable. Deseo lo mejor al equipo, pero la ciudad y la provincia de Málaga merecen más!! Sigo pensando que los propietarios actuales deben vender y si no ampliación de capital. FTP".

Esto no dejó indiferente a ningún malaguista por la gran carga polémica del tweet del máximo mandatario del consistorio. Tampoco a Al Thani. El dueño del Málaga CF respondió: "Señor corredor @pacodelatorrep ¡¡¡Empiezas a trabajar de nuevo!!! Tengo una pregunta para ti. Es muy simple. ¿Por qué no venden las acciones del Ayuntamiento de Málaga y las del llamado APA y las personas que poseen una o más acciones? Es mejor vender a esas para evitar que el club desaparezca para siempre".

Mr broker @pacodelatorrep 🤡You start working again !!!I have for you one question It’s Very simple question. Why they do not sell the shareholder of Málaga City Council. and the shareholder of the one called APA and Persons who own one or more shares It’s more better to… https://t.co/VIyfcQeMdp