Theo Hernández y su amistad con Brahim y Samu: "Soy igual que los malagueños"

Theo Hernández, uno de los laterales zurdos más en forma del mundo, comparte equipo en el Milan con Brahim Díaz y Samu Castillejo, con los que ha formado un buen grupo. Theo trabó en su año en el Alavés una gran amistad con Alexis Ruano y ha sido frecuente verlo por la Costa del Sol desde entonces.

En una entrevista en As hablaba de su relación con los dos jugadores malagueños, que exhibe a través de las redes sociales. "Nos entendemos bien en el campo, y los tres somos muy bromistas, nos reímos de todo el mundo, vacilamos… Es que Brahim y Samu son de Málaga, los malagueños son así. Yo me junto con ellos porque soy igual", dice el poderoso lateral izquierdo, que encontró acomodo en el Milan tras no brillar demasiado en el Real Madrid. A los tres se les ha podido ver por redes sociales cantando flamenquito incluso...

Se habla ahora sobre si Brahim regresará al Real Madrid o continuará en el cuadro rossonero, algo por lo que aboga Hernández. "Estaría encantado. Desde que ha llegado me llevo genial con él, es un futbolista y un compañero excepcional. Sería increíble si se quedara al menos un año más. La verdad es que en el Madrid hay jugadores muy buenos y muchos deben salir para buscar minutos y confianza, como dije. Eso hace que, con el tiempo, exploten", dice el francés sobre el joven malagueño, que se encuentra con la selección sub 21 ahora para disputar el Europeo.