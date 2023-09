El alcalde De la Torre, gasolina para el vestuario del Málaga CF

El alcalde De la Torre no estuvo presente este sábado en el palco en el partido entre el Málaga CF y el Recreativo Granada en La Rosaleda. Había sido una semana con marejada por varias declaraciones suyas sobre la ampliación de capital y sobre la fórmula para crecer como entidad. Pero hubo unas palabras que sentaron a cuerno quemado en el vestuario. "Alabé a la afición, que estuvo formidable, sin parar de animar en ningún momento al equipo. El Málaga no tuvo un partido brillante, en mi opinión. No soy experto deportivo, pero un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente, inclusive para atrás, desde el centro del campo hacia atrás, en vez de ir para adelante y marcar, por lo menos intentarlo... Chico, eso es mejorable", dijo el alcalde en Cope Málaga refiriéndose a lo que ocurrió el día del Atlético de Madrid.

En el vestuario no se entendió que el primer edil atacara directamente al juego del equipo en un encuentro en el que se consiguió la victoria, en el primer partido en casa de la temporada. Fue tema de conversación e incluso se valoró hablar de ello públicamente a quien le tocara salir durante la semana. Pero se optó por seguir con el perfil bajo y de unión por el que se ha apostado colectivamente para intentar tener éxito en la temporada. En clave interna, sí resultó chocante la valoración realizada por De la Torre, se entendió como gratuita. No obstante, fue un elemento más motivador a lo largo de la semana para preparar el duelo ante el Recreativo Granada, un estímulo más para dar lo mejor.

Sí parece que las relaciones a nivel institucional no atraviesan su mejor momento aunque el consistorio ha mantenido el apoyo económico que hubiera correspondido en Segunda División después de que se consumara el descenso a Primera RFEF, aunque de ahí que detraer el alquiler anual de La Rosaleda. Fue algo más conciliador en su clásico tuit postpartido De la Torre. "Muchísimas felicidades al equipo del Málaga por la clara victoria de esta noche: jugadores, entrenador, directiva, responsables...y sobre todo a la extraordinaria afición malagueña que se merece muchas alegrías y que el club vuelva pronto a lo más alto", señalaba el alcalde.