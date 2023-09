De la Torre insiste en la ampliación de capital del Málaga CF: "Aún no puedo decir la hoja de ruta..."

Continúa el alcalde Paco de la Torre especialmente incisivo a la hora de referirse al Málaga. A pesar de que en el club exista cierto malestar con los constantes comentarios del primer edil de la ciudad, De la Torre sigue beligerante a la hora de pedir cambios estructurales en la entidad y en instar a una ampliación de capital, como contó en Cope Málaga.

El alcalde se refirió al tuit de marras. "Alabé a la afición, que estuvo formidable, sin parar de animar en ningún momento al equipo. El Málaga no tuvo un partido brillante, en mi opinión. No soy experto deportivo, pero un equipo que se pasa mucho tiempo parando la pelota horizontalmente, inclusiva para atrás, desde el centro del campo hacia atrás, en vez de ir para adelante y marcar, por lo menos intentarlo... Chico, eso es mejorable", señalaba: "Evidentemente deseo lo mejor a este equipo. Le deseo lo mejor en cuanto a esta temporada, pero al mismo tiempo yo no puedo renunciar a que Málaga como ciudad tenga un equipo que sólo aspira a estar en cabeza en la Primera Regional (sic), como se llamaba antes, sino que pueda estar en Segunda cuanto antes y después en Primera y después en Champions. Málaga no puede estar en esta categoría".

"Lo que intentaba destacar en el mensaje es que para ir en ese camino de ir a lo máximo como una ciudad que está situada en un ranking importante dentro de España y de Europa es que los actuales propietarios no son capaces de poner los recursos que deben al club, alguno parece que efectivamente debe, lo que necesita es que o que vendan sus acciones o se haga una ampliación de capital aunque la problemática exista", proseguía De la Torre: "Es un tema que hay que ver a fondo. Las noticias que yo tengo es que no es imposible la ampliación de capital. No puedo entrar en el tema porque no estoy autorizado. Sé que hay gente que lo ha estudiado y encuentra soluciones". Desde la administración judicial del Málaga se ha señalado repetidamente que es una opción de difícil ejecución.

"Toda ampliación de capital tiene que hacerse de tal manera que los derechos de los actuales propietarios deban ser siempre respetados y garantizados para que no pueda haber ningún tipo de querella por no haberse respetado sus acciones. Hay una ampliación porque es necesario acudir a ella, pues se debe insistir. Eso siempre no va a estar, no se puede hacer de espalda a los propietarios, sino con la máxima transparencia. No entro en más detalles porque no tengo esa hoja de ruta. Quienes me la pueden dar no pueden dármela aún todavía desde el punto de vista de las conversaciones en las que he participado", decía de manera enigmática el alcalde: "Me gustaría encontrar un ambiente propicio para ello, que el Málaga actual esté profundizando en ello. Que el equipo rector del Málaga no esté instalado sólo en esa idea de ser los primeros de la Primera Regional (sic), sino se instale en la idea de que el Málaga pronto, mediante esta fórmula que estoy planteando, ilusione con ello a la afición y la ciudad. El dinero que dimos especial era para subir a Primera. Antes dimos un dinero que si no se subía se reducía y lo hemos mantenido. Era un esfuerzo, en contra de lo que legalmente hubiera correspondido hacer".