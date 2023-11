UD Ibiza - Málaga CF: Cumbre de poder a poder (16:00)

Partido grande en Can Misses. No es un escenario emblemático, como ya ha visitado el Málaga CF esta temporada, o alguna plaza de primera que queda por el camino. Pero escaso parangón por el poderío de una UD Ibiza que impone, estructura conformada para volver al fútbol profesional. Ambos se despidieron de la categoría de Segunda División de la mano, clubes que empatizaron allá por mayo en La Rosaleda, adentrada en un mar de lágrimas y angustia profunda. Es una prueba de máxima exigencia para los de Pellicer (16:00 horas), que no llega en un buen momento porque la plantilla está diezmada. Dos equipos que por ahora tienen otra velocidad, también un bólido imparable como el Castellón. Poderosos, el caviar de este Grupo 2 de Primera RFEF. Y evidentemente es una cita subrayada, por lo que puede supone a corto plazo o las consecuencias que dejen en mayo, si es que Ibiza y Málaga mantienen ese ritmo de, al menos, equipo de play off. Pero ambos suspiran por el ascenso directo. Hay que extraer algo positivo de Can Misses, una piedra de grandes dimensiones.

El empate frente al Córdoba dejó una digestión extraña en Martiricos. Peaje de la Copa en Barakaldo o el mal endémico de las lesiones, no falla por estas fechas, pero es cierto que el nivel del equipo blanquiazul se ha frenado. Momentos y estados de ánimo, hasta con un Pellicer irascible en sala de prensa. Convivir con la exigencia y rearmar un equipo donde urge un aumento de registros. "Es el partido más importante de la temporada hasta ahora", decía el de Nules en la previa. Una semana donde se recupera a Víctor García, todavía sin ritmo, y a Moussa, pero cayó Kevin por un fuerte golpe, finalmente fuera de una convocatoria con novedades. Habrá que esperar todavía por los Sangalli, Manu Molina, Juande, Juanpe o Ramón. Tampoco sin el sancionado Galilea, otro problema de gran magnitud. Difícil exponer un plan de partido convincente con tantas ausencias. Día por lo tanto de apretar los dientes, que el Málaga vuelva a ser ese bloque compacto y fiable, al menos ha sido irrompible lejos de La Rosaleda, en Antequera sin ir más lejos. Pese a la falta de frescura que transmite el equipo, o de no progresar, solo se perdió en Castellón. Los números encajan, al menos esa media inglesa tan simplificada. Aguantar hasta que la enfermería vaya aligerando pacientes.

Asusta este Ibiza de Guillermo Fernández Romo. Reloj desde que arrancó el curso, con primer nivel en todas las líneas y con un buen aliño de exmalaguistas. Habrá reencuentro con Alberto Escassi, Javi Jiménez y Álex Gallar; solo puede generar sentimiento en el caso del paleño, salida que un gran sector del malaguismo no entendió en verano, pero en esa línea marcada no tenía cabida la jerarquía del veterano centrocampista; ahora capitaneando la nave ibicenca, en un ecosistema bien distinto. Asaltó el Intercity Can Misses hace dos jornadas (1-3); el único lunar a una trayectoria intachable del rival en casa, con goleadas llamativas ante el Recre (5-2), Real Murcia (3-1) o Linares (4-1). Equipo alegre, correoso, bien trabajado y con una calidad diferencial en la categoría. Con el mismo pedigrí que los blanquiazules, pero opuestos en estilo. Se concentra la élite en Can Misses, siempre con el permiso del Castellón, el trío que marca el paso. Y es un partido donde el Málaga puede dar un golpe de gran estruendo, penalizado, pero útil para calibrar el techo.