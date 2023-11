Pellicer mete el bisturí al Ibiza - Málaga CF

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación dos días antes de la importante cita que el Málaga disputa en el campo del Ibiza: “Es un rival directo que además está por delante de nosotros. Sabemos lo que han hecho y el proyecto que tienen de devolver al equipo cuanto antes al fútbol profesional. Sabemos que necesitan muy poco para crear situaciones de gol. Es verdad que en el último partido en casa le sorprendió el Intercity, eso demuestra lo que es esta categoría. Tienen mucho talento en la zona de finalización pero nosotros lo afrontamos como un partido señalado. Sabemos de la importancia del partido y contamos con el alma de los chicos porque estamos justos de plantilla. Ahora estamos haciendo como un casting para encontrar jugadores que puedan aparecer. Agradecer a Moussa y Víctor, que han forzado esta semana para reaparecer aunque no están al cien por cien. Si mañana no pasa nada en el entreno, estarán con nosotros para ayudarnos”.

De los lesionados y tocados, añadió: “El resto sigue con su proceso. La semana que viene espero tener alguna buena noticia. Kevin no se ha entrenado en toda la semana, ha estado hoy de manera parcial y mañana será la prueba final. Ahí veremos si las molestias remiten, no es algo grave pero veremos si está para ayudarnos. Necesitamos del mayor número de jugadores para poder acometer el plan de partido. Es uno de los partidos más importantes. Estamos en la undécima jornada y la clasificación está ahí. Somos un equipo muy fuerte en el centro del campo y ahí se nos han acumulado muchas lesiones. Tenemos a Genaro-Dani y Larrubia, que puede jugar ahí. Nos llevaremos a Jesús del filial porque Rafa está lesionado y tenemos a Izan en la selección. Pero no necesitamos excusas. Esto es un casting y tienen que dar un paso adelante los jugadores”.

Cambiar forma de jugar por las bajas

“Más allá de la estructura y el dibujo, el partido nos lo va a marcar el contexto del rival. En varias situaciones son fuertes y vamos a intentar contrarrestarlo. Luego nosotros dar un paso más ofensivo hacia delante”

Convocatoria de canteranos

“Tenemos a Moussa, también llevaremos convocado si no pasa nada al chaval Recio, que está recuperado de su fractura nasal. Al llevarme tres jugadores el filial también anda justo pero es un partido importante y tenemos que llevarlos por lo que pueda pasar. Tienen que dar un paso adelante y lo están dando. Es un mes en el que estas situaciones nos tiene que hacer más fuertes”.

Regularidad

“Perdimos el primer partido. La exigencia aquí nos lleva a ganar, ganar y ganar. Los resultados son buenos, lo que creo que no es bueno es la constante durante los 90 minutos. Somos conscientes de lo que tenemos que mejorar. Hay partidos en los que no estamos siendo regulares, sobre todo en los últimos en La Rosaleda”.

Rival

“Partido de alta tensión y el rival lo sabe, delante de su afición. Seguramente vamos a tener siempre a alguien allí con la camisa del Málaga, que nos ancla y nos motiva. Quedan muchos partidos, lo que hay que hacer es mantener la regularidad, esa insistencia y compromiso. La mentalidad de no desfallecer en partidos en los que no estamos bien porque la rebeldía de la gente joven nos hace a veces ser imprevisibles. Eso es lo que buscamos el otro día”.

Ley del ex

“Es normal que haya motivación extra. Yo también lo he vivido. Alberto lo ha vivido, es malaguista y ha sufrido aquí. Javi fue un profesional que no se perdió ningún entrenamiento. Y Álex Gallar es talento puro. Sólo necesita en esta categoría una acción para finalizar o dar un pase de gol. Tres jugadores en tres contextos diferentes que lo normal es que tengan ese plus de motivación. Me preocupa lo de la ley de los ex. Espero que estemos bien a nivel de solidez defensiva y podamos conseguir los tres puntos ante el contexto en el que estamos y por el rival que es”.

Alberto Escassi

“Con Alberto tengo una relación especial pero los jugadores de aquí cuando las cosas van mal tienen una mochila triple. Igual era buen momento para que siguiera su camino. Ha habido un cambio radical de la plantilla, que era lo normal por todo lo acontecido, esto son resultados y estados de forma. Pero Alberto es un malaguista”.

Partido más importante hasta la fecha

“Sí es el más importante por el rival, por la clasificación y porque es un partido señalado de la categoría. Llevamos diez jornadas invictos pero queremos seguir siéndolo con victorias, no con empates. Preocupación ninguna, con mucha energía y mucha alegría que transmite los chicos sabiendo que tenemos que dar un pasito más”.