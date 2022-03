Vadillo: "Como club el Málaga es excepcional"

Álvaro Vadillo ha empezado a tener continuidad en Málaga después de dos años sin apenas minutos. Tras tres titularidades seguidas, fue suplente en Fuenlabrada, algo lógico después de la carga. El extremo gaditano pasó por los micrófonos de Ser Deportivos Málaga para valorar la situación personal y del equipo casi tres meses después de su llegada cedido desde el Espanyol.

"Personalmente, contento. Colectivamente, no del todo. Sabía que venía a un gran club, con mucha competencia. Somos varios extremos. Estoy teniendo minutos, la continuidad que buscaba. Colectivamente aún nos falta encontrar resultados. Pero muy feliz de estar en Málaga", decía el gaditano, que sabe en el terreno que se mueve: "La categoría, por suerte la conozco, es muy complicada. La primera vuelta el Málaga la hizo muy buena de local. Entramos en una mala dinámica que el 100% de los equipos tiene alguna vez a lo largo del año, pero a nosotros se nos está yendo en exceso, es demasiado larga. Parecía que tras los tres partidos previos a Fuenlabrada, que puntuamos y merecimos ganar, íbamos a mejorar. Allí también merecimos más, pero no pudimos".

"La competencia es brutal", razona Vadillo sobre su suplencia en el Fernando Torres: "Somos seis extremos y el mister se decantó por Jairo y Kevin, no me sorprende. Venía de tres partidos seguidos de inicio, vengo de dos años sin competir, también quizá era una carga excesiva. No me sorprendió quedarme fuera. Con Natxo no tuve conversación, pero entiendo que llevo mucho tiempo sin competir, apenas jugando minutos. Cuando juego no hablo y cuando no juego tampoco. Hemos tenido varias reuniones con él todos los extremos. Somos los decisivos, los que debemos dar ese plus para hacer goles y asistencias. Pero al final necesitamos también a Jozabed, Aleix, los mediapuntas, y los demás, no sólo los delanteros, para marcar. Siempre me ha gustado más asistir que marcar, pero si logro goles para ayudar, mucho mejor".

"Preocupado no estoy, ocupado en mejorarlo. En los últimos cuatro partidos hemos merecido en ganar. En Fuenlabrada tenemos tres ocasiones claras antes del 1-0. Nos falta eficacia ante la puerta rival, que nos penaliza mucho. No me preocupa por los compañeros que tengo. Tenemos el nivel para sacarlo de ahí", decía, asumiendo que la afición pueda estar molesta: "Entiendo perfectamente cómo son las aficiones andaluzas, me crié aquí y jugué en tres equipos. El mensaje que le mande no le va a ayudar mucho. Hay que demostrar cosas en el campo".

"Lo dije en mi presentación. Antes de que el Málaga mostrara interés ya tenía en la cabeza venir aquí. Mis etapas en Andalucía las tengo en el recuerdo, di mi mejor nivel. Estoy en Andalucía y en un club como el Málaga, qué mejor. Antes de que el club se pusiera en contacto ya le dije a mis agentes que mi prioridad era el Málaga. El Espanyol puso mucha facilidad y enseguida hubo un acuerdo. La dinámica es peor que cuando llegué, pero estoy convencido de que saldremos", dice el extremo formado en el Betis, que habla de su futuro: "La realidad es que tengo contrato con el Espanyol, tiene mis derechos. Es una etapa sufrida, porque no participo, y es difícil. No quiero pensar en lo que pueda pasar. Quiero disfrutar del club, de Málaga, de Andalucía, de tener a mi gente cerca. Mañana Dios dirá. La realidad es que tengo que volver en julio con el Espanyol para hacer la pretemporada. Según la idea que tenga el club iremos viendo. No pierdo energías en pensar lo que puede pasar, no sé qué planes tendrás".

"Debuté con 16 años en Los Cármenes con el Betis, cumplí un sueño pronto. Llevo 10 años de profesional y me dedico a lo que me gusta. He tenido lesiones graves, con 19 años tenía dos ligamentos cruzados rotos, pero pienso que tengo suerte por ser futbolista. Me siento afortunado por seguir con una carrera en Primera o Segunda", rememora Vadillo sobre las dificultades que ha pasado en su carrera: "Andalucía me gusta, me gusta vivir aquí. Me gusta cómo vive la afición el fútbol. Nunca tuve la opción del Málaga en mi cabeza hasta estas Navidades, parece ser que hubo algo este verano, pero quería darme la oportunidad de competir en Primera y ganarme un puesto. La oferta llegó en Navidad. Como club el Málaga es excepcional, la gente que trabaja y rodea. Se está haciendo un club muy competitivo. La gente tiene un recuerdo reciente de un Málaga en Primera y en Europa y está la frustración de no verlo. Pero la gente está trabajando muy bien".

Acerca de sus amigos en la plantilla y sus gustos, Vadillo dice que conecta bien "con Víctor Gómez, que hice la pretemporada pasada. Vestuarios muy sano y humilde. Con Brandon y Pau hice buenas amigas también. La adaptación fue perfecta. Quedo bastante con mis compañeros, Brandon está cerca mía y quedamos mucho. Estoy más en Benalmádena que en Málaga, no la conozco mucho. En Málaga apenas había nada que alquilar cuando llegué. Tengo frito el Movistar Plus, veo muchísimo fútbol, baloncesto, tenis. Veo mucho todos los deportes. Debo ir al Martín Carpena a ver al Unicaja, tengo ganas".

"Por ser de mi tierra y seguir los mismos pasos, jugar en la misma posición y me he fijado mucho en Joaquín. Compartí un año con él y aprendí una barbaridad", decía Vadillo sobre sus referentes en el fútbol, para acabar hablando del próximo rival, que conoce bien: "Allí estuve dos temporadas, play off el primero y ascenso en el segundo. Están también en una situación delicada. Tienen un equipazo. Si miras jugador por jugador, tiene un grandísimo equipo más un gran técnico. Pero esto es la Segunda, una categoría muy complicada, de dinámicas. Seguramente daríamos al Huesca luchando por play off al comienzo de temporada, pero esperemos que no cojan vuelo aquí".