Vaso medio lleno

Es compatible celebrar con efusividad la victoria en Mérida con analizar que no se hizo un buen partido en tierras extremeñas. Reconocer que no se pisó el área rival en los segundos 45 minutos, pero, como pretendía el entrenador tras lo que vio en la primera mitad, apenas se pasaron apuros reales para defender el 1-2. Decir que el equipo jugó mal sin menoscabo de admitir que tiene mucho mérito acabar en el césped con una media de sub 23 y sólo tres jugadores mayores de 25 años. Aplaudir el papel de los jóvenes cachorros malaguistas y cómo van madurando, por ejemplo, los goleadores Roberto y Larrubia, con señalar la necesidad imperiosa de reforzar al equipo en el mercado de invierno si se quiere ir con decisión a por el ascenso, por la vía que sea. Si diera para ser primero, que Castellón e Ibiza han recordado esta jornada que también son terrenales, o si no por el camino del play off, ganando dos eliminatorias.

Hace falta un empujón en forma de calidad y velocidad arriba. Y, respetando a un bloque que está funcionando seguramente mejor de lo esperado por cómo pintaba en verano, apuntalarlo. Se necesita también una reflexión profunda, sin necesidad de escarnios públicos, sobre lo que sucede con la preparación física y el staff médico. No es normal el aluvión de lesiones musculares. Puede haber un componente de infortunio, habitual e incontrolable, pero es algo que está minando mucho al Málaga, las opciones para el entrenador van disminuyendo, aunque el soplo de aire fresco joven sea reconfortante. Pero no se les puede exigir al mismo nivel.

Se puede ver el vaso medio vacío, pero también, con los tres puntos en el bolsillo de Mérida, medio lleno. A falta de rematar en un partido importantísimo ante el Algeciras este 2023, el equipo se acerca al final de la primera vuelta con opciones intactas de pelear el ascenso en 2024. El equipo conocerá hoy cuál es el rival para la ronda copera, que será un bloque de Primera División. Después se celebrará la comida de Navidad del club. Son inputs positivos que hay que transformar con un buen partido en La Rosaleda, muy necesario después de cuatro partidos sin ganar y sólo tres puntos de los últimos 12. No son números para pelear el ascenso y hay que trasladar a casa la solvencia que se está exhibiendo cuando se coge el autobús.