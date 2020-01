El Málaga, casi al mismo tiempo que Víctor Sánchez del Amo daba sus explicaciones, presentó de manera oficial a Sergio Buenacasa. El primer fichaje de invierno del club blanquiazul se sentó en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda acompañado por Richard Shaheen y Manolo Gaspar, allí compartió sus primeras impresiones como malaguista.

El punta debutó de manera casi testimonial ante la Ponferradina, pero lo valora así: "Al equipo lo encontré muy unido, al final por ciertos temas que han pasado es un bloque que se tiene que aislar de todo. Es un bloque fuerte, preparado para afrontar una segunda vuelta muy difícil y muy competitiva. En lo personal, contento. Fueron pocos minutos, pero me pude encontrar con La Rosaleda, que animó al equipo muchísimo. Estoy preparado para lo que venga y para seguir ayudando al equipo en lo que pueda”.

Su carrera se ha estancado últimamente por diversas cuestiones. Buenacasa lo explica: “Me encontré con la mala suerte de una lesión en pretemporada. A una semana de empezar la Liga sufrí una rotura muscular y me condicionó un poco. No tuve la importancia que creía que podía tener en la Ponfe y eso ha hecho que tuviera que buscar una salida. Estoy súper feliz de estar en el Málaga, para mí es un cambio a mejor mil veces. Siempre voy a tratar de dar el máximo al equipo, por delante de mi propio beneficio. Como jugador soy un delantero dinámico, me gusta correr y moverme entre espacios. Intentaré hacer goles e intentar ayudar a que mis compañeros también los hagan".

Pese a todo lo que ha rodeado al Málaga en estas últimas fechas, asegura que se ha topado con un vestuario cohesionado: “Al equipo lo veo muy fuerte, me he encontrado un grupo de jugadores importantes. Son jugadores que tienen mucha experiencia y mucho trabajo. De donde está, el equipo sólo puede tirar a mejor. No nos tenemos que marcar ninguna meta a largo plazo. Esta categoría te demuestra que en tres jornadas subes y en otras tres jornadas bajas. Hay que ser lo suficientemente humilde para, aun sabiendo que somos el Málaga y eso conlleva cierta responsabilidad, el objetivo debe ser siempre conseguir los tres puntos siguientes y salir a morir en cada partido”.

Buenacasa debutó de la mano de Pellicer, que se estrenaba en el banquillo: "s un míster que conoce el club a la perfección, lleva aquí muchos años, sabe lo que representa el Málaga y nos lo transmite para que no quede nada por nuestra parte. Tampoco ha tenido tiempo para hacer grandes cambios. Ahora nos viene otro partido. El equipo estuvo bien y vamos a intentar seguir en ello”.

Cuando recibió la llamada del Málaga, ni se lo pensó: “Se dio una situación en la que estoy a disgusto con mi rol en un equipo, hablo con el Mallorca porque pertenezco al Mallorca y con mis representantes, salen ciertas opciones y la que a mí me ilusiona es la de venir a Málaga. En cuanto puedo, me decido. La Ponfe facilitó y no puso ninguna traba pese a no ser su idea la de dejarme salir. Tengo que agradecer que entendieran mi situación y la ilusión que me hacía venir a jugar la segunda vuelta al Málaga”.

El acuerdo es hasta final de curso, sin matices. Lo confiesa el delantero: “Es una cesión hasta junio, pero en el fútbol nunca se sabe. No sé qué pasará el año que viene, pero esto cambia tengas o no contrato. Tengo que dar el máximo de mí en cinco meses y ayudar al equipo”.