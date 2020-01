La rueda de prensa de Víctor, en directo

de

Agradecimientos

“Lo primero que quiero decir es gracias a las muestras de cariño y afectos que he recibido de todas las partes. Primero me dirijo a la familia malaguista, en estos momentos que son bastantes complicados. A la familia del fútbol, me ha abrumado, he recibido mensajes de partes que no podía imaginar. Jugadores, ex jugadores, árbitros, de estamentos deportivos, de clubes... agradecer al presidente de la RFEF por ese apoyo. No por último dejo a la parte más importante, que quiero agradecer que es a mi familia deportiva, que la tengo al lado mía, que son mis compañeros de lucha constante y les voy a estar tremendamente agradecido. En los malos y en los menos buenos momentos y por supuesto a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, que son víctimas y fueron un apoyo constante. Para terminar en esta primera parte quiero también decir que este cuerpo técnico se siente tremendamente orgullosos del trabajo en el Málaga”

Análisis del trabajo

“Todo lo que hicimos fue con la intención de poner al equipo en la mejor situación deportiva posible. Dejamos al equipo vivo y todos sabéis la situación difícil de gestionar. El equipo está vivo, ahí están los datos de rendimiento de la primera vuelta, y simplemente ya que no formamos parte de la institución, simplemente ratificar nuestra opinión sobre esos datos. En el aspecto físico es el equipo que más metros corre a alta intensidad, es una plantilla comprometida. Un trabajo dirigida por Nacho Oria y Quique Ruiz. Si nos vamos a los otros aspectos, la táctica defensa y ofensiva, somos el tercer equipo menos goleado y en la ofensiva, en esas estadísticas que tenéis, el equipo fue en la eficacia en construcción de juego el mejor y en creación de ocasiones entre los mejores. En eficacia, el peor. Es obvio que una plantilla que tuvimos que gestionar con numerosos problemas económicos con sólo un delantero en la plantilla que se perdió seis partidos, otros equipos tienen tres. Nuestra opinión es que, en estas circunstancias tan adversas, el trabajo de este cuerpo técnico ha sido notable para dejar al equipo vivo

Cantera

”Desde nuestro punto de vista quiero destacar que es de vital importancia en la situación que se encuentra el Málaga es darle valor a jugadores de cantera y del club que es importante para dar viabilidad. A lo mejor no estaríamos aquí sin el traspaso de Ontiveros. Cuando llegamos estaba en segundo plano y con nuestro trabajo se permitió un traspaso por el cual a lo mejor estamos aquí. Eso forma parte del cuerpo técnico”.

Felicitación al equipo

“Quiero empezar por felicitar al equipo por el partido de ayer, fue una victoria importantísima y la disfrutamos en casa de Carlos en Fuengirola. Nos alegramos por los jugadores y por la afición. Nos alegramos y les mandamos un mensaje. Ya se lo dijimos en el vestuario y nos hichamos a llorar por esa relación tan estrecha. Le pedía que esta situación no podía servir para que se distrajeran, seguimos creyendo y van a conseguir mantener al equipo en Segunda División. Les trasladamos que iban a ganar y son siete partidos sin perder y escalando puestos. Manteniendo una línea sólida en una temporada de dificultades. Dentro de esa intimidad a la que obedece esta situación le pedí a los jugadores que cualquier manifestación sea en el ámbito privado, algunas me hicieron llorar, no quiero que se distraigan y me sentiría mal, se lo pedí expresamente. Que se centren en trabajar porque estamos seguros de que van a salir adelante. Quiero hacer una mención al cuerpo técnico, que estuvieron dirigiendo al equipo hasta este sábado, nos sentimos aprtícipes de la victoria. Felicitamos a los técnicos nuevos”.

Francisco Valverde (abogado de Víctor)

“El motivo de esta rueda de prensa se encuentra en el deseo de Víctor de dar a conocer a la opinión pública su opinión en relación a su cese como entrenador del Málaga. Quiero realizar una advertencia previa del Cuerpo Nacional de Policía. No se van a facilitar detalles del vídeo que fue grabado ilicitamente y está bajo investigación y es de intimidad”.

Acompañado por su abogado, Paco Valverde, Víctor aparece para comenzar la rueda de prensa.

Mucha expectación en los minutos previos a la rueda de prensa del entrenador madrileño

Víctor Sánchez del Amo comparece ante los medios en el Hotel Tryp Guadalmar para dar explicaciones después de que fuera destituido como entrenador del Málaga. Ha sido una semana de locura desde que se distribuyera un vídeo de contenido íntimo, que derivara en una investigación y en un relevo no amistoso al frente del equipo.

Más de 700 personas son investigadas por el juzgado número 10 de la capital de Málaga por compartir por redes sociales las imágenes íntimas de Víctor.

Habla Víctor después de que el Málaga jugara su primer partido desde su destitución. Gran parte de La Rosaleda protestó por la marcha del técnico de manera sonora ante la Ponferradina.