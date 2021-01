Tras el ruido generado por la imprudencia de su presencia en una fiesta de Nochevieja, se van dando pasos para reconducir la situación de Josua Mejías. El Málaga entiende que hay un arrepentimiento sincero del jugador venezolano, que ha recibido una multa, acatada, y un aviso serio. No hay más margen de error, ni para él ni para el resto de compañeros.

Josua Mejías está ya entrenando y estará disponible si Pellicer lo estima oportuno para empezar el partido de este miércoles ante el Oviedo. Ha dado negativo en los PCR y Pellicer entiende que el jugador está compungido y arrepentido. "Ya lo hablé en la rueda de prensa anterior. Es un tema zanjado. Ha pedido disculpas por un comunicado por las redes, pero por ahí vale poco. Me vale en el cara a cara. Y ahí pidió disculpas al grupo. Me transmite esa nobleza de que se ha equivocado. Sabe lo que el entrenador y el club piensa de lo que ha hecho. Somos muy exigentes".

No obstante, pese a la gravedad de la falta, Pellicer entiende que debe reconducirle dentro del grupo y que debe ser importante. "Estos son mis hijos futbolísticos y qué padre no perdona a un hijo. No puede ocurrir en nadie más, eso seguro, representamos una historia y a una afición y los que compiten con esta camiseta son un privilegiados. Es un club que da oportunidades y él lo sabe como el resto de compañeros. Por esta situación, no se permitirá ninguna salida de tono. A partir de ahí, el tema está cerrado. Veo nobleza en los ojos de Josua, sabe que se ha equivocado. Entrena y será uno más. Y decidiré alinearlo si lo veo conveniente".