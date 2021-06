Ver online el Antequera-Atlético Malagueño costará 9.95 euros

No habrá televisión en directo en abierto en el partido decisivo por el ascenso a la Segunda RFEF que disputarán en El Maulí Antequera CF y Atlético Malagueño. 101TV ofrecerá el partido en diferido. Para observarlo en vivo, para aquellos que no puedan acercarse al estadio antequerano, habrá que pasar por taquilla virtual. El precio por ver el partido in situ oscila entre los 10 y 15 euros.

En concreto, 9.95 euros, un cantidad bastante alta para lo que se estila en categorías de fútbol modesto, como es la pelea por subir de la quinta a la cuarta categoría del fútbol español, lo que costará ver el partido online. Más caro, por ejemplo, que la suscripción básica mensual a Netflix (7.99). En temas deportivos, un mes de DAZN cuesta 9.99 euros, Footters (plataforma que ofrece muchos partidos de fútbol de Segunda B hacia abajo), 6.99 euros y Eurosport Player 3.99, todos para ver contenidos por un mes. 9.95 euros es lo que cobrará el club presidido por Ángel González sólo por este encuentro a quien quiera verlo en antequeracf.webdirecto.com.