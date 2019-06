El Málaga tuvo que sudar, pero sacó adelante el partido trascendental que tenía ante el Albacete. En su comparecencia en rueda de prensa, Víctor Sánchez del Amo alabó la capacidad de sufrir de su equipo y explicó algunas de las situaciones de nerviosismo y tensión que se vivieron a pie de césped del Carlos Belmonte.

"Lo dije en la previa, el Albacete está haciendo un temporadón y no es casualidad. Es dificílisimo sacar aquí un resultado positivo, ya no te digo una victoria", explicaba el técnico malaguista, que destacaba los detalles a los que se sobrepusieron los suyos: "El equipo ha aguantado en situaciones de adversidad. Tengo que felicitar a los jugadores por cómo han competido 11 contra 11 y 10 contra 11. Ha sido un partido de mucho oficio con diez, súper tenso ante un rival con muchísima capacidad cuando tira centros al área por sus delanteros y las segundas jugadas. Hemos defendido bien esas acciones en inferioridad y hemos tenido suerte y capacidad para despejar las segundas acciones".

Distingue Víctor dos partes muy diferenciadas en el desarrollo del partido: "Hay un partido hasta el 2-0 y luego con la expulsión Gustavo se da la vuelta. No es lo mismo el partido en casa contra el Oviedo, que pudimos mantener el control, que este". Además, justifica por qué se tardó tanto en hacer los últimos cambios: "Se antojaba muy difícil por circunstancias del reglamento. Tiene que haber siete profesionales en el campo y hay que cumplir la norma contando con los jugadores del filial que había. Nos condicionaba por jugadores con tarjeta, molestias... Es el partido más difícil que he tenido que gestionar. Mantuvimos templanza en momentos que el cuerpo nos pedía un cambio. Aguantamos esa tensión porque luego vinieron las molestias de Ricca y nos pudimos quedar con nueve".

Continúa Víctor Sánchez del Amo con su resumen del partido: "Dije hace un par de jornadas que es el momento de la verdad y hay que darlo todo, jugando como hoy. Fuera de casa, ante un rival directo, en forma, de nivel, con una buena primera parte donde marcamos un golazo, más luego ocasiones que tuvimos. Hubo una primera parte muy bien jugada y luego ese inicio de la segunda parte también fue fenomenal. Nos estuvieron creando problemas en el juego interior y estuvimos más juntos; buscamos templanza en las contras para hacer más goles y así fue".

"El Albacete está haciendo un temporadón; si es dificilísimo sacar algo positivo de aquí, ya no te digo una victoria”

En cuanto a lo arbitral, sí deja una queja el técnico malaguista por una acción que podría haber cambiado todo: "Hay una circunstancia me han enfadado mucho. Pedí el cambio de Blanco al cuarto árbitro después del gol porque sabíamos el riesgo, pero no nos lo concedió y es que la expulsión fue en la jugada siguiente. Ya sabéis que me controlo y tengo el máximo respeto por los árbitros, pero me he puesto un poco nervioso y he protestado más que nunca. Ha sido un partido muy difícil de gestionar por la tensión, sobre todo cuando lo ves venir. Te da mucha rabia. Iba a salir Hicham por Gustavo".

Palabras también para el público malaguista que acudió pese al cambio de horario a causa del fallecimiento de José Antonio Reyes: "Felicitamos a todos los jugadores. También es una alegría para la afición, que tenía un desplazamiento previsto el domingo y al ser en martes ha sido complicado. A los que han venido les dedicamos esta victoria, y para los que se han quedado en casa sufriendo, también".

Se preguntó a Víctor por el retraso del partido, que tardó cinco minutos de más en arrancar tanto la primera como la segunda parte. "Esta circunstancia no me compete hablarla porque cumplimos con los horarios que nos dicen de llegada al campo", decía, y ante posibles suspicacias asegura que "en el banquillo no sabíamos ningún otro resultado, vinimos aquí a pensar en la victoria".

"Tenemos que ratificar el tercer puesto, dependemos de nosotros mismos. Estamos contentos porque la trayectoria sigue siendo ascendente, nos queda el partido en casa con el Elche. Sí podemos decir que está asegurado el play off. Ahora, a recuperar bien y preparar el partido y después a pensar en los play off", concluía Víctor.