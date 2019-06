A Víctor Sánchez del Amo se le amargó su vuelta a Riazor. El técnico compareció tras la derrota del Málaga ante el Deportivo (4-2) en la ida de las semifinales del play off de ascenso y lo hizo con semblante serio. Habla principalmente de la efectividad del conjunto gallego y emplaza a la vuelta en La Rosaleda: el equipo necesita un 2-0 y la eliminatoria, sostiene, está aún abierta.

"Seguimos creyendo, sin ninguna duda. Los dos últimos partidos en casa hemos metido tres goles y necesitamos dos. Habrá muchísimo que pelear, pero somos conscientes de la confianza que tenemos en nuestro equipo", aseguraba el técnico malaguista, que insiste en la misma premisa: "Creo que la eliminatoria sigue abierta. Tenemos que hacer dos goles para superar al Dépor, en los dos últimos partidos en casa hemos metido tres y con la afición y nuestra confianza en los jugadores creemos que lo vamos a poder lograr".

Sobre el partido, su lectura tiene un pilar básico después de verse remontado tras ganar al descanso: "Era previsible una venida arriba del Dépor. Para nosotros hay un aspecto muy claro y es que han tenido una efectividad tremenda. Dominaron, estuvieron más cerca y remataron cuatro veces e hicieron cuatro goles. Además, el empate y el tercer gol son jugadas precedidas de situaciones muy buenas nuestras para hacer gol".

Víctor se lamenta especialmente por esto último. "Estuvimos muy cerca de hacer el 1-3 con un buen pase de Gustavo [Blanco Leschuk] que era mano a mano para Adrián, pero se le queda la pelota atrás, hacen la contra y meten gol. Y en el 3-2 también, de poder hacer el 2-3 con el palo de Ontiveros a venir en la contra al 3-2", explica. Lo asocia, no obstante, al deseo del equipo de sentenciar: "El resultado final llama la atención, pero para nada es definitivo. El equipo fue a buscar el tercer gol y de estar cerca se vinieron las situaciones para el rival. Enfrente tenemos al Dépor, con jugadores de mucho nivel y eso lo demuestra la efectividad que han tenido".

Habla también de la gestión del partido, los cambios y las dificultades que se encontró el Málaga: "Teníamos con tarjeta a Iván y Keidi, había que ir con cuidado porque era un partido con intensidad y jugando fuera hay que controlar. El rival aprieta y empuja con su gente, no podíamos prever un partido plácido. La primera parte ha sido muy buena pero también preveíamos ese arreón, lo que pasa es que la efectividad ha marcado mucho y ese impacto emocional te marca. Pero el equipo se rehízo con los cambios, nos intentamos reajustar, teniendo a Dani [Pacheco] participando entre líneas, oxigenar quitando a jugadores con saturación de minutos y en esa última media hora de segunda parte el equipo compitió muy bien".

Sintentiza todo Víctor en que "hubo una parte para cada equipo. El penalti tan seguido al 0-1 cuando el equipo había entrado muy bien hizo daño, pero sabíamos la capacidad del Dépor, que luego estuvo apretando mucho con el marcador adverso y estuviomuy bien". Y respecto a cómo salió el equipo tras el descanso, así habla: "Se concentraron muchos ataques del Dépor y tres remates suyos a puerta son tres goles. Era previsible, la idea era seguir igual de bien que en la primera parte, con la misma ambición, y así fue".

Cuestionado por algún tipo de sorpresa a juzgar por cómo se han dado las cosas en liga regular, niega el madrileño. No significa nada hablar de tercero contra sexto. "Los equipos en play off parten de cero. Las tendencias anteriores te marcan tu punto de partida, pero la motivación y la importancia de lo que hay en juego es un plus muy importante”, explica, y concluye con el mismo mensaje: "Seguimos creyendo que estamos dentro de la eliminatoria y que tenemos posibilidades de levantarla".