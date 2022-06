Víctor Gómez vuelve a salir cedido: se marcha al Braga

Víctor Gómez fue anunciado este miércoles como nuevo jugador del Sporting de Braga. El lateral diestro del Espanyol vuelve a salir a préstamo, sin sitio en Cornellá, y ahora rumbo a uno de los punteros de la élite de Portugal, precisamente el mismo equipo de Ricardo Horta que cuenta con el rígido y férreo António Salvador como presidente bracarense. El club luso se guarda una opción de compra de dos millones de euros tras su cesión.

El catalán fue de más a menos esta temporada en La Rosaleda. Con el Málaga CF disputó este pasado curso 36 partidos, 35 de Liga y uno de Copa del Rey, repartiendo cinco asistencias y siendo clave durante muchos momentos en el ataque del equipo blanquiazul. Con la deriva del equipo en el segundo tramo del curso, Víctor bajó prestaciones y fue perdiendo incluso la vitola de titular que tan segura tuvo durante gran parte del año. Su debilidad defensiva marcó algunos de sus partidos más negros.

"Estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que salgo de España. Es un reto para mí crecer como jugador y ayudar al club tanto como sea posible. En Portugal no he tenido la suerte de estar, es mi primera vez, espero conocer la ciudad lo máximo posible y disfrutarla al máximo", explicaba el lateral diestro en su vídeo de presentación con el Braga, del que reconoce que es "un club pequeño pero a la vez muy grande, es como un gran grupo" y que su bienvenida ha sido buena: "Mis compañeros me han acogido muy bien. Abel [Ruiz] me ha intentado integrar al grupo".